Trop peu fréquentée par les Cellois, la Feuillerie veut (aussi) séduire les locaux via une journée gratuite le 7 mai

Pour l’intéressé et son épouse (mis à l’honneur par le conseil communal), cette journée sera l’occasion de permettre aux habitants de l’entité de découvrir le parc pendant une journée complète. "C’est une façon pour nous de les remercier de leur tolérance vis-à-vis des contraintes de mobilité engendrées par l’accueil de visiteurs. Nous sommes dans un parc remarquable au cœur du village de Celles, dans un lieu d’émerveillement où les produits chimiques n’ont pas leur place. Tout y est naturel. On y entretient la biodiversité, notamment dans la gestion des déchets, des coupes… Le parc conserve donc un petit côté sauvage auquel nous tenons", poursuit le baron. Pour la première fois, le couple entend partager exclusivement sa passion avec les habitants des six villages de l’entité de Celles. Le lendemain, le lundi 8 mai, ce sont les résidents des maisons de repos du CPAS de Celles qui y seront accueillis par les propriétaires.

Nul n’est prophète en son pays ? Ces deux journées consacrées aux Cellois sont l’occasion de faire mentir ce vieil adage. La Feuillerie doit (aussi) faire la fierté des habitants de l’entité !

Un succès sans cesse renouvelé depuis 1986

Le week-end dernier, Palick et Solange van Hövell ouvraient les portes de leur magnifique parc pour une nouvelle Fête des plantes rares et de collection.

Avant l’opération spécialement conçue pour les Cellois (voir ci-dessus), la Feuillerie a enregistré un énième succès de foule ces 22 et 23 avril. C’était déjà la septante-deuxième édition de leur rendez-vous connu sous le nom de "Fête des plantes rares et de collection", plutôt servi par une météo majoritairement complice de ce moment d’évasion.

Un cadre naturel qui donne des envies de beauté et dans lequel la mélodie des oiseaux se mélangeait aux conseils des nombreux pépiniéristes présents pour cet événement devenu incontournable pour les passionnés du monde horticole.

"L’idée est de proposer aux visiteurs une organisation de qualité, avec des plantes difficiles voire impossibles à trouver en commerce. C’est pourquoi les soixante-trois pépiniéristes présents sont choisis par mes soins en raison de leur travail de qualité. Ceux-ci viennent de France, des Pays-Bas et évidemment de Belgique", commence Palick van Hövell, architecte paysagiste de métier aujourd’hui à la retraite.

Un parc d’exception

Le parc de la Feuillerie et ses plus de deux mille espèces végétales offrent un cadre reposant d’exception. Le domaine est toujours entretenu par Palick van Hövell qui, du haut de ses 80 ans, demeure animé de la même passion: "Je travaille presque six heures par jour dans le parc afin de l’entretenir, de l’améliorer. En été, cela peut même être plus !" sourit le maître des lieux.

Un travail de qualité récompensé notamment au travers de cette Fête des plantes rares et de collection qui connaît le succès depuis sa création en 1986 et qui a même rassemblé, lors de certaines éditions, plus de cinq mille personnes. "Aujourd’hui, le nombre de visiteurs varie entre deux mille cinq cent et trois mille selon la météo. Je remarque que ce nombre se divise en deux groupes distincts: les passionnés qui convoitent et achètent des plantes qui sortent de l’ordinaire, et les curieux qui viennent simplement se promener dans un cadre relaxant".

D’autres incontournables

Outre la Fête des plantes rares et de collection organisée en avril et septembre, Palick van Hövell propose d’autres événements de qualité dans son domaine: "Nous mettons en avant les plantes de type rhododendrons et azalées le 14 mai prochain. Par la suite, le 16 juillet, l’événement"hortensias en fête"sera organisé. Toutes les informations relatives à nos organisations se retrouvent sur notre site internet: www.lafeuillerie.be".

Précisons que le parc est accessible au public d’avril à octobre, sur rendez-vous et avec visite guidée.

Rendez-vous le dimanche 7 mai, de 10h à 18h, rue de la Feuillerie.