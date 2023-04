Agenda Wapi: Tournai Jazz Festival, la Guinguette de Matante Hortense, la fête des Plantes, et bien d’autres idées de sorties pour ce week-end

1.Le Tournai Jazz Festival

©@ D. Rebmann

Le Tournai Jazz Festival s’est ouvert hier soir à la Maison de la culture avec Greg Houben puis Axelle Red. Il se poursuit ce vendredi 21 avril et ce samedi 22 avril.

Ce vendredi soir, Rêve d’Éléphant Orchestra (band) devait se produire à 19h mais un impondérable a rendu leur venue impossible: c’est partie remise pour 2024….Qu’à cela ne tienne, la case laissée libre sera occupée par la chanteuse danoise Sinne Eeg et le Ivan Paduart Trio ! Suivront Dhafer Youssef et ensuite Roxane Arnal.

Pour la clôture, samedi 22 avril, se succéderont Piano Forte (du piano à quarante doigts: Legnini, Trottignon, Bojan Z, de Bethmann), C9 (band), Rhoda Scott herself ainsi que le Power Shake Orkestrash, d’Eloi et Fred.

À lire: Tournai Jazz : un festival tout en " Forte " – Axelle Red ouvrira le Jazz Festival : tout le programme à découvrir

2.La Guinguette de Matante Hortense (Mouscron)

©ÉdA

Matante Hortense revient ce samedi 20 avril avec sa Guinguette familiale dans le parc des Pères Barnabites (rue Achille Debacker), à Mouscron.

Pour la deuxième année consécutive, Nathalie Stevens, alias Matante Hortense, organise sa guinguette à l’ambiance vintage et chaleureuse, dans le parc des Pères Barnabites. L’événement aura lieu ce samedi 22 avril de 11h à 21 h.

Un marché artisanal aux allures rustiques, un village ludique pour les enfants (avec châteaux gonflables, ateliers de poterie/couture/cuisine, grimage) et un espace Food & Drinks pour se détendre en famille et entre amis seront installés.

Trois auteurs, également originaires de la ville, seront sur place afin de présenter leurs ouvrages: Tom Morels ("Cuisiner Local"), Candice Dejaegere ("L’évasion de Boa, le serpent curieux), Éric De Lille ("Carnage – Les Forster").

Entrée gratuite.

À lire: Mouscron : la guinguette de Matante Hortense revient aux Barnabites… en mieux encore !

3.La fête des Plantes (Celles)

©Com.

Ces samedi 22 et dimanche 23 avril, de 10h à 18 h, le Parc de la Feuillerie, situé à Celles-en-Hainaut, accueille la 72e édition de la fête des Plantes rares et de collection, un événement incontournable que Palick et Solange Van Hövell dédient cette année aux plantes couvre-sol.

La traditionnelle fête des Plantes rares et de collection de la Feuillerie est l’événement horticole incontournable de la région.

Outre leurs conseils avisés en matière de plantation et d’entretien, les nombreux pépiniéristes y présenteront les nouveautés horticoles, et leurs plantes rares et peu courantes, arbres, arbustes, plantes vivaces et annuelles, rosiers, plantes aromatiques, arbres fruitiers, bulbes à fleurs, etc.

Entrée: 9 € (tarif réduit à 7 € pour les membres d’une association "jardin-horticole et pour les seniors) – gratuit pour les moins de 12 ans.