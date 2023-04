Elles sont deux: une zone de concessions dans laquelle on retrouve les inhumations (pleine terre et caveaux) et les incinérations (columbariums et cavurnes) ainsi qu’une zone dite de terrains communs. C’est une zone de ce type, sans pierre tombale, qui est concernée cette semaine par les exhumations: deux allées, soit quatre lignes de sépultures datant de 60 à 90 ans. Les autres seront exhumées plus tard, tout en sachant qu’une opération de ce type ne peut être effectuée qu’entre le 15 novembre et le 15 avril. "Velaines, comme les autres cimetières de l’entité, dispose de son ossuaire. Quant aux croix en acier, pas question de s’en séparer. Elles seront placées dans la zone conservatoire du cimetière, là encore un aménagement imposé par la législation wallonne", précise l’administration communale.

Ce travail particulièrement exigeant est mené par l’équipe des quatre fossoyeurs de la commune : Jacques Delfosse, Samuel Devos, Frédéric Rapaille et Étienne Leroy, aidés d’Eddy Delaunoy (grutier).