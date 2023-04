Ce sont des travaux en profondeur qui ont été menés par l’entreprise Moulard basée à Frasnes (rabotage, triage des fondations avec traitement à la chaux et au ciment) avant la pose de l’hydrocarboné en deux couches de quatre et six centimètres.

Il restera, pour terminer, à ajuster les accotements. "On peut espérer, en fonction des conditions climatiques, une réouverture de la route et une levée des déviations d’ici une quinzaine de jours", précise l’administration communale de Celles.