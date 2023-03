Depuis la fermeture de l’agence Belfius d’Escanaffles, la commune de Celles se retrouve sans distributeur automatique pour les retraits d’argent. La solution: aller à Avelgem ou à Frasnes, temporairement. Et ensuite ? En réponse à une question d’Yves Willaert, Michaël Busine précise que le consortium Batopin a identifié un problème technique, empêchant l’installation d’un point retrait à l’angle du bâtiment de l’administration communale. Des solutions de repli sont envisagées, mais aucun lieu n’est encore déterminé.

> Audit externe

Un audit global du fonctionnement de l’administration communale a été réalisé récemment par un organisme extérieur. Les résultats sont parvenus au collège. "Nous avons reçu 35 recommandations au total et avons prévu de les présenter lors d’une commission autour du Plan Stratégique Transversal, ouverte au public", détaille le bourgmestre.

> Maison de village à Velaines

" La fanfare de Velaines a dû organiser son jeu de cartes annuel dans la salle de Mourcourt car il lui avait été annoncé le début des travaux PCDR dans la salle communale de Velaines qu’elle occupe habituellement. À notre connaissance aucun chantier n’a débuté", observe Yves Willaert." Des éléments de chauffe ont été démontés et la salle ne réunit plus les conditions pour organiser correctement et confortablement un événement", répond Michaël Busine. Le bourgmestre assure que la commune" apporte son aide suite ce déménagement forcé".