Les risques d’inondations durablement réduit à Molenbaix? "Notre priorité reste de protéger les habitations"

"Celui qui affirme qu’il n’y aura plus jamais d’inondations grâce aux travaux effectués est un grand minteu (sic)", répond Michaël Busine. "Notre priorité absolue reste de protéger les habitations situées dans des zones à risque, en gardant en tête qu’on ne peut pas maîtriser tous les caprices de la nature. "

Des aménagements salutaires

Mais s’y adapter, oui. Autour du château de Molenbaix, plusieurs travaux ont été menés, "à commencer par le curage des douves", poursuit le bourgmestre. "Citons aussi le cours d’eau qui a été élargi et dont les berges ont été protégées pour éviter l’érosion. Des saignées ont également été réalisées pour permettre à l’eau de s’écouler et à l’étang du château de jouer son rôle de bassin de rétention. " Le maïeur évoque aussi la création d’une digue avec une première vanne pour réguler le niveau d’eau de l’étang et d’une deuxième vanne vers le centre du village. Le niveau peut ainsi être contrôlé plus facilement. "Par ces différentes manœuvres, je suis convaincu que nous avons évité un épisode d’inondations plus important et de l’eau dans les maisons", estime Michaël Busine.

Les précipitations du 10 mars n’ont, heureusement, pas touché la buvette du FC Molenbaix ou d’autres installations. "Il reste des zones inondables naturelles. Si les conséquences de crues soudaines ne nécessitent que le fait de barrer des rues, aucun problème. Je le répète: notre priorité, c’est protéger les habitations."