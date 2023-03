Celles : un nouveau magasin pour les dix ans d’Eadventure, des balbutiements à l’âge d’or de l’électrique (vidéo)

L’inauguration a eu lieu le vendredi 17 mars, en présence des fidèles. Ghislain et Benjamin Bonte, François Échevin et Christophe Valette ont investi un lieu emblématique du centre de Celles. "C’était l’atelier d’un menuisier avec un magasin de jouets en front de rue ", rappelle François Échevin. "On a mis environ un an pour transformer le lieu et l’adapter à nos ambitions."

Le quatuor d’Eadventure travaille en parfaite complémentarité. Si le père et le fils Bonte gèrent la comptabilité et la partie commerciale, François et Christophe sont dévoués à l’atelier. "On était à l’étroit dans l’ancien magasin. Ici, il est bien plus grand et se trouve juste derrière le comptoir."

Des marques belges ou nordistes

La gamme n’a pas changé. Mais là où il fallait auparavant slalomer entre les vélos, la superficie du magasin permet aujourd’hui d’espacer les "bécanes", pour mieux les mettre en valeur. "Depuis dix ans, la philosophie n’a pas changé. On veut travailler avec des marques locales, comme Oxford (basée à Saint-Nicolas), O2 Feel (dans la métropole lilloise) ou encore Swyff et L’Avenir, le plus vieux fabricant de vélos en Belgique. Certains composants viennent d’Asie, mais pourquoi ne pas travailler avec des marques locales quand on peut éviter de faire arriver tous nos vélos par container ?", relève Ghislain Bonte, le doyen de l’équipe.

Eadventure reste le "paradis de l’électrique", en proposant des bicyclettes allant de 1 500 à 4 000 euros pour des montures avec assistance (et de 500 à 1 200 pour des bicyclettes classiques). En dix ans, le marché a beaucoup évolué et occupe de plus en plus de place chez les vélocistes et dans les salons spécialisés. "Ma première expérience remonte à 2010. J’avais acheté deux vélos électriques pliables à Besançon. Le patron du magasin m’avait proposé de trouver des revendeurs en Belgique. J’ai poliment décliné", se souvient encore Ghislain. "Il a mis trois ans avant de changer d’avis", plaisante François.

Eadventure a commencé à Béclers dans un local de 12m2. "On a vendu 80 vélos pliables sur la première année, avant d’arriver à Celles, dans une maison inoccupée où on est resté neuf ans. En 2015, on a élargi notre gamme pour suivre l’explosion de l’assistance électrique. Aujourd’hui, emménager dans le cadre dont nous disposons aujourd’hui est une vraie fierté. On continuera de mettre en avant nos points forts ", conclut collégialement l’équipe d’Eadventure.

Ouverture le lundi, le mercredi et le samedi de 10h à 18 heures où sur rendez-vous, à la carte. 2 rue Ducellier à Celles.

Des tricycles pour les PMR

Quand on écrit PMR, c’est un raccourci. L’équipe d’Eadventure accorde de plus en plus de places aux tricycles à assistance électrique de la marque Tribike (installée à la frontière néerlandaise). "L’idée du magasin reste de privilégier le loisir et le tourisme à l’aspect sportif. À ce titre, intégrer des tricycles avec assistance permet de cibler une clientèle qui pouvait s’estimer perdue pour le vélo", précise Ghislain Bonte.

L’aîné d’Eadventure précise: "les personnes à mobilité réduite, celles qui perdent l’équilibre ou dont l’âge n’offre plus la possibilité de faire autrement peuvent trouver une solution de repli et continuer de pratiquer. Dans ce cas de figure, on bloque parfois deux heures pour permettre au client potentiel d’avoir tous les renseignements dont il dispose et d’essayer le vélo, de trouver son équilibre et, on l’espère, de repartir satisfait. On a parfois des gens qui ont fait cinq, six ou sept heures de route pour venir chez nous. Pour Eadventure, c’est devenu une spécialité et ça continuera de l’être dans notre nouveau magasin."