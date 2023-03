Pottes: le tournoi "jeunes" est un gage d’avenir pour le jeu de boule

Quelle que soit la discipline sportive, tous les dirigeants vous diront que le futur de leur passion passe par la formation des jeunes, et ce, dès le plus jeune âge. Et le jeu de boule carreaulé n’échappe pas à cette règle. La Concorde à Pottes et les Amis de la Boule de Bailleul l’ont compris. C’est pourquoi ils organisaient déjà l’année dernière un tournoi mixte spécial jeunes de six à douze ans. Une première qui avait ravi organisateurs, parents et participants.