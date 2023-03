"La Boucle du Hainaut ? On se battra jusqu’au bout": une 5e motion votée à Celles

Jeudi soir, les 16 élus du conseil communal de Celles (Michel Bataille absent) ont fait bloc pour voter une cinquième motion concernant la Boucle du Hainaut. " Notre priorité absolue est de préserver la santé et le cadre de vie de nos concitoyens ", précise le bourgmestre.

La première motion date déjà d’août 2019. Elle exigeait d’Elia une transparence sur le tracé de la future ligne à très haute tension. Ont suivi les motions d’octobre 2020 (exigeant l’abandon du projet), de juillet et de novembre 2021 (qui demandent à Elia de tergiverser dans l’attente des études initiées et des futures décisions wallonnes prises pour assurer la protection de la santé humaine, de la santé animale et de la biodiversité).

"L’argent contre la santé"

Cette cinquième motion plaide pour que l’enfouissement complet de la ligne soit privilégié. "Elia rejette cette proposition présentée par Revolth, pour des raisons économiques bien plus que pour des raisons techniques ", déplore Yves Willaert (PS).

Les élus cellois militent aussi pour une vigilance extrême sur le rapport d’incidence environnementale et l’étude des tracés alternatifs. Point important soulevé par Michaël Busine: la dévaluation immobilière inhérente à la construction d’une ligne aérienne. "C’est un point d’interrogation géant qui plane sur l’ensemble du Hainaut. Car il existe des alternatives au tracé initialement soumis par Elia", indique le bourgmestre cellois. "En l’état, les villages de Tournai sont épargnés. Mais ce ne sera pas forcément le cas avec un tracé différent. L’ombre de la dévaluation immobilière plane sur tout le Hainaut. Il faut des indemnités équitables pour les propriétaires, à l’instar de ce qui sera pratiqué par le Gouvernement flamand."

Pour Celles plus précisément, le bourgmestre a aussi son opinion: "ce n’est pas parce qu’on est une commune rurale, pas parce que la densité de population est faible qu’Elia peut faire ce qui lui plaît. On se battra jusqu’au dernier jour de la procédure." Comme les quatre précédentes, cette cinquième motion a été votée à l’unanimité.

Conseiller d’opposition, Yves Willaert déplore le " fossé "qui se creuse entre les mandataires communaux et les élus du fédéral ou de la Région." C’est l’argent contre la santé du citoyen." Une vision manichéenne mais pas si éloignée de la réalité.

Conseillère et députée MR à la Région wallonne, Véronique Durenne intervient avec sa double casquette et nuance les propos de l’ancien bourgmestre. " Le Gouvernement wallon a validé un périmètre provisoire. Willy Borsus est à l’écoute de nos craintes, légitimes et fondées. Les élus doivent être conscients que la santé et le bien-être passent avant toutes les caractéristiques financières ou techniques. Si l’enfouissement total coûte plus cher mais qu’il n’y a aucune raison technique de l’empêcher, il faut le faire. La santé n’a pas de prix. On ne peut pas se permettre d’attendre un black-out énergétique dans les années à venir. Mais il ne faut pas l’éviter à n’importe quel prix", conclut la députée, sans oublier de préciser que l’argument immobilier est souvent" passé sous silence".