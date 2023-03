Celles : démission, travaux, transport au commun et communication hasardeuse au menu du conseil communal

Autre point sujet à controverse, le "manque de communication" soulevé par Yves Willaert concernant la tenue du conseil communal. "Il n’y avait rien sur le site de la commune au matin du conseil." Un conseil reporté d’une semaine par rapport à la date initialement annoncée et qui a poussé certains citoyens à rebrousser chemin jeudi dernier, après avoir trouvé porte close devant la salle du conseil.

Il était aussi question de travaux, notamment dans la traversée de Pottes (rue de la Tourelle). Pierre Lejeune (PS) a signalé que la chaussée "se dégrade de plus en plus. " Michaël Busine a expliqué que le chantier rentrerait dans la première modification budgétaire de 2023 et que les travaux pourraient commencer l’an prochain. Pour ceux du Pont à l’Haye à Escanaffles (dont les informations filtrent au compte-goutte pour Yves Willaert, le bourgmestre assume le fait d’avancer avec une "communication phasée en même temps que le chantier" qui prendra fin avant les grandes vacances. Ores et Proximus y placent des fibres Optique pour assurer respectivement le suivi de la pression dans la conduite de gaz et le renfort du réseau internet.

Enfin, Pierre Lejeune a également souligné la présence d’ un arrêt de bus "où les usagers attendent les pieds dans l’eau, presque dans le fossé" rue Aride. Un contact sera pris avec le TEC pour trouver un endroit plus cohérent et plus sécurisé.