Escanaffles : pas de subside pour la ferme des Aulnes, non retenue par l’appel à projets de la Région

La Ferme des Aulnes était l’un des 102 dossiers déposés. L’ambition d’Isabelle Moyart et de toutes les personnes qui gravitent autour de la ferme pédagogique était d’en faire un lieu de rencontre et de partage entre les générations. "N os activités phares comme la pêche, la confection du pain ou les balades sont propices à ce mélange entre les enfants et les personnes âgées", expliquait l’intéressée.

Dans le dossier, la ferme des Aulnes voulait aussi créer des ateliers parents-enfants ou grands-parents-enfants le mercredi après-midi et des pauses pour permettre aux mamans de souffler pendant que leur progéniture profite du cadre pour s’aérer ou se défouler.

La structure n’a jamais touché un euro d’aide publique, sans que cela ne l’empêche de se développer depuis sa création, en 2004.

Arrivé à point nommé, cet appel à projets devait être providentiel pour la ferme pédagogique.

"C’est assez rare de tomber sur des initiatives publiques régionales qui touchent à la ruralité. Celle-ci est taillée sur mesure pour la ferme des Aulnes", estimait Axelle Chantry, en novembre. La commune de Celles affirmait d’ailleurs son total soutien au dossier.

Malheureusement, la structure escanaffloise ne fait pas partie des 23 sélectionnés par le cabinet de la ministre Tellier. "Nous n’avons pas encore obtenu les raisons de ce refus. Mais le dossier ficelé pour l’appel à projets ne restera pas indéfiniment en suspend. Nous comptons rebondir ", confirme Isabelle Moyart.

Reste à trouver d’autres leviers financiers pour diversifier les activités de la ferme des Aulnes.