Celles : Daniel Gorloo chasse les « incohérences » au code de la route

Principale incohérence pour l’ancien commissaire ? Le croisement avec la rue de l’Enseignement, dans le centre de Pottes. "C’est la rue de l’école communale et la priorité à droite ne s’applique pas. C’est pourtant là qu’elle devrait être instaurée avant tout ", estime Daniel Gorloo. L’ancien commissaire évoque une "anomalie à rectifier sans trop tarder. "

Des priorités à enlever, d’autres à rajouter

En se présentant sur les listes communales, le policier à la retraite souhaitait se consacrer aux questions liées à la sécurité routière et à la prévention. Son intervention ? Il l’a préparé sur le terrain, en parcourant l’ancienne chaussée d’Audernarde en long et en large pour y noter scrupuleusement toutes les incohérences. "J’ai été interpellé par plusieurs citoyens sur les priorités le long de cette route qui relie Tournai à la Flandre, par nos villages. Sur environ cinq kilomètres, je me suis arrêté à chaque carrefour. J’ai relevé des routes qui débouchent sur des chemins privés où la priorité de droite ne doit pas s’appliquer et y être remplacée par un cédez-le passage. En revanche, j’ai vu certains carrefours où la priorité est de mise mais où le panneau B17 (la croix noire dans un triangle rouge) n’est pas installé. J’essaie d’apporter une solution à chaque problème", confie le seul élu de Popuelles.

En quelques kilomètres à peine (pour tout de même 25 carrefours), Daniel Gorloo a également relevé d’autres manquements à la signalisation, qu’il a renseignés aux autorités communales. En sa qualité d’ancien commissaire de police, l’expertise du conseiller communal d’Objectif Citoyen est précieuse. "Nous discuterons prochainement en CCATM (Commission Consultative pour l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité) pour créer un accès cyclable le long de la rue du Pont à l’Haye. Mon intervention n’est ni pour enfoncer, ni pour critiquer. Je suis d’ailleurs plutôt content de voir qu’on peut faire bouger les choses", conclut l’intéressé.

Dominique Praet n’est « pas inquiet pour l’école »

Directeur de l’école communale de Pottes, Dominique Praet ne relève pas un sentiment d’insécurité aux abords de son établissement, malgré la priorité laissée aux automobilistes circulant sur l’axe principal. "Je ne dis pas que le sujet n’est jamais évoqué par les parents d’élève. Mais il ne cause pas particulièrement d’inquiétude, jusqu’à aujourd’hui."

La raison ? La présence de l’école est déjà "balisée" par quelques signaux, comme la présence de figurines de chaque côté. "Et cette signalisation sera bientôt renforcée dans la zone 30 qui entoure l’école."

Le directeur pointe aussi une autre raison: "la plupart des élèves qui se déplacent à pied jusqu’ici sont déjà du bon côté de la route et n’ont pas à traverser. La seule chose qui manque peut-être aujourd’hui, c’est la présence de surveillants capables d’assurer la traversée piétonne en toute sécurité, le matin et en fin de journée," conclut Dominique Praet.