À Celles, une meilleure signalisation et des surveillants habilités autour des zones 30 « scolaires »

"Si vous en avez relevé plusieurs sur un tronçon de 5 kilomètres, il y en aura bien davantage sur les 150 kilomètres de voiries dans l’entité", poursuit le bourgmestre.

Après la CCATM, les différentes propositions de l’ancien commissaire seront probablement discutées avec la zone de police du Val de l’Escaut. "Si on paye une dotation à la zone, c’est aussi pour qu’elle puisse régler les incohérences liées au code de la route" estime l’échevine Axelle Chantry.

La séance publique a aussi été l’occasion d’évoquer d’autres bonnes nouvelles liées à la prévention et la sécurité routière. "Notre commune a reçu un subside de 20 000 euros pour donner plus de visibilité aux différentes zones 30 situées près des écoles de l’entité. Sont concernées les écoles communales d’Escanaffles et de Pottes, mais aussi les écoles libres d’Escanaffles et de Velaines ", reprend Michaël Busine.

Sur le terrain, un marquage au sol sera disposé. Il se matérialisera par des carrés colorés et disposés aléatoirement, qui auront pour but de marquer la présence d’usagers vulnérables.

Une bonne nouvelle en amène parfois une autre: la commune de Celles devrait remettre en route un autre atout pour la sécurité aux abords des écoles: le retour des surveillants habilités à hauteur de chaque passage piéton, pour aider les enfants à traverser…