Les faits se sont déroulés le 6 juin 2021, lors d’une fête de famille à Celles. La victime s’est présentée devant l’habitation de son ex-compagne pour savoir si son fils était avec elle. L’homme, se montrant insistant, aurait provoqué l’énervement du nouveau conjoint.

"C’est lui qui a commencé. Je me suis juste défendu", s’est justifié celui que l’on accuse de coups et blessures. Plus que se défendre, l’individu a dit aux policiers, à leur arrivée : "Je l’ai démoli !". Il s’explique: "Je ne l’ai pas dit pour me vanter mais pour prévenir de l’état dans lequel il était. Je n’aurais pas dû dire cela, c’était sur le coup de l’énervement".

Son co-prévenu, qui aurait séparé les deux hommes et poussé le plaignant dans le fossé, a lui-même déclaré que la victime était "en sang et avait un œil complètement noir".

La présidente du tribunal conclu à un acharnement: "Pourquoi le pousser dans le fossé alors qu’il est déjà dans cet état ! ? " Question à laquelle le prévenu n’a pu répondre...

La Procureur du roi estime que le plaignant a été roué de coups par les deux prévenus et requiert 15 mois pour le premier individu et 1 an pour son complice arrivé plus tard dans la confrontation.

Des coups liés à une provocation

L’avocat de l’agresseur principal a plaidé la circonstance de provocation : "On est d’accord que la proportion des coups n’est pas respectée ; ils auraient pu être moins forts. Cependant, on ne se rend pas compte de l’importance des coups que l’on porte quand on est dans une bagarre. La situation de provocation émane du plaignant. Si on souhaitait en savoir plus sur le contexte, il fallait interroger les autres personnes présentes, mais on ne l’a pas fait ".

Si toutefois la présidente du tribunal ne considère pas l’élément de provocation, l’avocat demande qu’un sursis soit accordé pour couvrir la totalité de la peine. "Le casier de Monsieur ne mentionne pas d’élément, comparativement à celui de la victime qui est bien connue des services de police. Mon client est chauffeur poids lourd, il a un enfant qui est né peu de temps après les faits, il a une vie tout à fait normale, il n’est pas du genre à chercher le conflit", assure la défense.

L’autre agresseur, non assisté d’un avocat, demande son acquittement, selon lui il n’a pas participé aux coups.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 20 février.