8 places pour recharger sa voiture électrique, prochainement à Celles

Concrètement, six emplacements ont été déterminés en concertation avec l’intercommunale. Deux types d’installation sont prévus selon la configuration de chaque lieu. "Ce sera soit une borne double avec deux places de parking, soit une borne simple avec un seul emplacement ", confirme l’échevine de l’environnement.

Les endroits choisis ? La place de Velaines et les abords de l’administration communale de Celles seront équipés de bornes à double emplacement. "On a bien conscience que l’on désigne un endroit assez vague, tout simplement parce que l’emplacement de la borne au mètre près reste à étudier."

Ailleurs, la configuration ne permet pas d’adopter ce système. Alors, la commune opte plutôt pour une borne et un emplacement. À ce titre, les autorités celloises et Ideta ont pointé la place de Molenbaix (sur le parking espace vert du village), le parking du presbytère sur la place de Pottes, l’école communale sur la place d’Escanaffles, la rue Leclercqz sur le parking de l’ATL, de nouveau à Celles. Seul le village de Popuelles ne rentre pas dans ce déploiement.

"C ’est une très bonne initiative. Il faudra simplement penser à limiter le temps de stationnement sur chaque place, pour éviter qu’une voiture chargée ne reste toute une journée ou toute une nuit devant une borne, au détriment d’autres véhicules électriques ", estime le conseiller Thierry Eeman. "D’autant qu’avec une technique de chargement plus rapide, les voitures monopoliseront moins les places", répond le bourgmestre. Raison de plus pour faire preuve de vigilance dans la durée du stationnement sur ces douze places, qui seront logiquement effectives dès cette année….