O’Dreams à Escanaffles, un centre de bien-être qui « recrée un havre de paix » (vidéo)

Enseignante à mi-temps (elle dispense le cours de philosophie et de citoyenneté dans plusieurs établissements des environs), l’Escanaffloise réalise le "projet d’une vie" avec ce centre wellness dernier cri, où chaque détail est pensé pour l’évasion et la relaxation. "Tout part d’un constat. Je me suis rendu compte que, de manière générale, on ne prenait plus assez de temps pour nous entre les contraintes professionnelles et la vie de famille. Évacuer le stress devient compliqué. Dès l’instant où le client pousse la porte du centre, il est dans un havre de paix, il laisse tous ses tracas dehors. ", précise Julie Dassonville.

Pour 3h ou pour la nuit

Son projet, la responsable d’O’Dreams le nourrit depuis trois ou quatre ans. Dans un cadre luxueux, elle a créé deux espaces. Au rez-de-chaussée, on retrouve le spa "sun" avec jacuzzi, sauna, hamam, une douche sensorielle où les cinq sens sont en éveil et un banc infrarouge, "bénéfique pour ceux qui souffrent du dos ", détaille-elle.

Julie a également suivi, pendant un an, une formation à différents types de massage à Mons, pour ne rien laisser au hasard. "L’idée est de proposer plusieurs soins (massage sportif, aux pierres chaudes, etc) pour les clients qui le souhaitent, en plus des trois heures de détente dans le spa. "

À l’étage, c’est l’espace "moon", plus grand car doté d’un lit et d’un coin cuisine, en plus d’une belle terrasse avec toit ouvrant. "Ceux qui le souhaitent peuvent réserver pour la nuit, pas uniquement pour le créneau de trois heures", indique Julie.

En créant son concept, cette professeure a tout de suite voulu voir plus loin, ne pas proposer uniquement que deux espaces aux ambiances différentes. Ainsi, le centre O’Dreams dispose d’une belle piscine intérieure dans une autre salle "Elle peut s’additionner à la formule classique ou être louée à part pour un créneau de 2 heures." Autrement dit, ceux qui veulent se rendre au centre wellness pour profiter uniquement de la piscine le peuvent. Julie a même pensé aux parents qui y accompagnent leurs enfants en aménageant une petite pièce avec vue sur la piscine et tout le confort nécessaire. "À terme, on essaiera d’y donner des cours d’aquabike ou d’aquagym." Avec un si bel outil, ce serait dommage de ne pas en profiter. "J’ai des plans plein la tête, mais je n’abandonnerai jamais mon boulot d’enseignante que j’aime énormément. Si le centre se développe, je recruterai quelqu’un pour m’aider." Comptez entre 185 et 250 euros pour les formules de 3 heures.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https ://odreams.be/ou au0466 12 16 14