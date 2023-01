Celles : l’ATL en eaux troubles, Véronique Durenne démissionne « par manque de temps »

Mise en cause, Véronique Durenne a voulu mettre les choses au point, précisant que le conseiller PS lui avait "lancé des fleurs avant de lui balancer le pot." Celle qui a précédé Yves Willaert à la tête de la commune justifie sa démission par un manque de temps. "Cette matière me tient particulièrement à cœur. C’est par la petite enfance que je suis entrée en politique en 2006. Je suis membre de la Commission wallonne de l’enfance depuis 2014 et nous sommes en pleine réforme de l’ATL. Toutes ces responsabilités me prennent du temps et ne me permettent plus d’endosser ce rôle. Le moment est mal choisi ? Peut-être, mais je fais un pas de côté pour éviter l’absentéisme et l’approximation."

« Vous avez un salaire d’échevine, prenez-en aussi les compétences »

Nouveau président de la commission, Michaël Busine précise que l’Accueil Temps Libre de Celles a été "retravaillé de fond en comble" après être passé par le chas de l’aiguille pour conserver l’agrément de l’ONE. "On a besoin d’un élu qui soit dans l’exécutif pour rester proacif", concède le bourgmestre.

Des propos qu’a fustigés Yves Willaert. "Alors, pourquoi ne pas nommer Carine Breda ? C’est l’échevine de la petite enfance et la suppléante de Véronique Durenne. Ne pas la nommer est un aveu de faiblesse. Si vous prenez le salaire d’échevine, prenez-en aussi les compétences ", dénonce le conseiller PS.

D’une seule voix, Carine Bréda et Michaël Busine répondent qu’ils "travaillent en binôme pour améliorer ce service à la population."

Point suivant à l’ordre du jour, le programme clé de l’ATL a été approuvé à l’unanimité, en dépit des remarques de l’ONE (relayée par Yves Willaert) sur le taux d’encadrement (trop d’enfants pour le personnel effectif) et les deux casquettes de la coordinatrice. Le mois prochain, les élus se prononceront sur le plan d’action pour remettre définitivement à flot l’Accueil Temps Libre et l’extrascolaire. Maintenant que la commune a la certitude de conserver son agrément, elle peut travailler plus sereinement et sur de nouvelles bases.