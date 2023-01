La Give Box, de retour à la bibliothèque de Celles... à l'abri des incivilités et dégradations

Construite par deux adolescents de l’entité (avec l’aide d’un ouvrier communal) lors de la campagne Été Solidaire en 2020, la "Give Box" se situait au pied de l’église de Celles. Son utilité ? Les citoyens étaient libres d’y déposer des objets dont ils ne voulaient plus, mais pouvant encore servir à d’autres… moyennant quelques règles de base (pas de denrées périssables, de médicaments ou de vêtements, pas non plus d’objets en mauvais état). "J’en appelle au sens civique des citoyens. Il n’est pas question de se débarrasser de tout et n’importe", relatait Margaux Verfaille, la coordinatrice du Plan de cohésion sociale de Celles en octobre 2020.