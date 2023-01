Le monde agricole à l'échelle 1/32e à Celles

Une organisation créée de toutes pièces par le "Ducasliminiagri", un comité à l’origine familiale: "Mes beaux-frères et moi-même, passionnés de miniatures de tracteurs, avons décidé de mettre sur pied un événement permettant de partager cet engouement. C’est ainsi qu’est né le Ducasliminiagri, qui tient son nom des nôtres: DUCoulombier Vincent, CASterman Frédéric et LIbbrecht Thierry", explique ce dernier, président du groupement.

La passion avant tout

Le "Ducasliminiagri" regroupe aujourd’hui une dizaine de passionnés des miniatures agricoles, qui s’activent presque quotidiennement pour créer de nouvelles pièces ou modifier des éléments existants afin de les approcher au mieux de la réalité. Et même si le groupement a déjà commercialisé l’une de ses créations, l’essentiel n’est pas là: " À l’occasion du 10e anniversaire du “ Ducasliminiagri ”, l’une de nos créations a été commercialisée à 500 exemplaires. Ces derniers mois, nous avons façonné une ramasseuse à betteraves en 3 exemplaires uniques dans le monde ! Mais notre motivation est avant tout la passion et non la vente.

Les bénéfices de notre exposition sont entièrement dédiés à l’achat de pièces ou pour financer nos déplacements à d’autres événements du même type à l’étranger ", confie M Librecht.

À première vue d’yeux non avisés, ces reproductions pourraient se confondre avec des jouets mais il n’en est rien. Le processus de création va bien au-delà d’une simple maquette: "Nous avons un modèle, réel, que nous déclinons majoritairement à l’échelle 1/32. Il n’y a d’emblée aucun plan disponible: nous mesurons, dessinons et créons toutes les pièces ou nous les faisons façonner auprès d’enseignes spécialisées. Du modèle à la reproduction miniature plusieurs longs mois s’écoulent, au cours desquels minutie et précision sont de la partie".

Une exposition compétitive

Au-delà du simple étalage des mises en scènes agricoles en format miniature, les exposants avaient l’occasion de mettre en concurrence leurs créations: "Deux concours étaient organisés. L’un permettait au public de désigner la meilleure mise en scène. L’autre élisait, via un jury, la meilleure" pièce "(tracteur, moissonneuse, arracheuse…) de ces décors", détaille le président.

Une organisation qui aura une nouvelle fois été une réussite pour le "Ducasliminiagri", avec environ 1 000 visiteurs sur les deux jours.