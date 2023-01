Après Popuelles et Molenbaix, au tour du centre de Celles de passer au bistouri pour une seconde jeunesse, qui ne plaît visiblement pas à tous les riverains.

Principal point de divergence ? Le stationnement, ce n’est pas une surprise. La majorité doit composer avec cet aspect qui paralyse le débat. "Ce n’est que l’avant-projet. Mais l’obstacle le plus gros, c’est effectivement le nombre de places de stationnement dessinées dans les plans", avoue Axelle Chantry. "Dans la conception de la future Place Verte, les riverains ont leur mot à dire. Malheureusement, tous n’ont pas encore pris rendez-vous pour découvrir les plans en notre possession et soumettre leurs avis."

©-COM

L’échevine du PCDR souhaitait que les Cellois soient au centre du processus de conception. Après une première consultation citoyenne, la commune a donc organisé trois permanences la semaine passée. "Vu le nombre de personnes qui nous ont sollicités, ces trois séances en appellent d’autres", poursuit-elle. "Les injonctions que l’on formule à l’auteur de projets découlent directement de cette consultation citoyenne. Mais soyons honnêtes, il sera impossible de donner suite aux doléances de tous les riverains."

« D’un parking à ciel ouvert à un espace attractif »

Sur l’avant-projet, 19 places de parking sont répertoriées sur la Place Verte, "r éparties en quatre blocs allant de deux à neuf emplacements", précise Axelle Chantry. "Autour de l’église, nous avons prévu treize autres places, pour le moment. En prenant un peu de hauteur sur la seule question du stationnement, nous nous projetons sur une place qui ne serait plus simplement un parking à ciel ouvert, mais plutôt un espace attractif avec des végétaux et des possibilités de se poser à l’ombre ou de profiter du soleil. La future Place Verte doit répondre à des problématiques actuelles. Des aménagements sont proposés pour réduire la vitesse à 20 km/h afin d’en faire une zone partagée. Un cheminement piéton devrait commencer là pour passer par l’église (où la circulation ne se ferait plus que du côté sud) et rejoindre le hall sportif et l’administration communale."

Au calendrier, des travaux de calibrage du ruisseau la l’Haye sont programmés pour 2023 afin d’éviter tout risque d’inondation. "Ensuite, on espère un début de chantier en 2025, si tout va bien", conclut l’échevine.

D’ici là, le nombre de places de stationnement sera arrêté…

« Elle sera légèrement plus belle, mais moins fonctionnelle »

Au dernier conseil communal de l’année 2022, un riverain de la Place Verte avait apostrophé la majorité sur cet avant-projet et sur le "manque de places de parking. "

Un mois plus tard, quelques emplacements ont été rajoutés. "Je me suis rendu à cette permanence avec plusieurs voisins. Il y a des places en plus sur le plan, mais trop peu pour nous satisfaire. Selon moi, c’est ce qui peut créer de la discorde entre les habitants de la Place Verte, parce qu’untel s’est garé devant la maison d’un autre. Dans le quartier, il y a plus de personnes défavorables à ce projet que de riverains qui l’approuvent."

À croire qu’il n’y a que le stationnement qui compte ? L’aspect sécurité ne semble pas trouver grâce aux yeux des riverains, qui y voient certaines limites. Idem avec les aménagements prévus pour réduire à peau de chagrin le risque d’inondations. "La Place ne revêt aucun attrait et ce sera probablement le cas après les travaux, étant donné qu’il ne reste pratiquement plus de commerce. Elle sera peut-être légèrement plus belle, mais bien moins fonctionnelle."