1. Les chiffres

Au service ordinaire, l’exercice propre se tient à 8,73 millions d’euros de recettes pour 8,66 millions d’euros de dépenses, soit un boni de 17 000 euros sur l’année, "pour un boni total de plus d’un million d’euros", explique Jean Delestrain. À Celles, les dépenses de personnel représentent 45% du budget prévisionnel. Elles pourraient même monter à un taux plus élevé sans l’absence de l’indexation.

2 . Les investissements

Parmi les projets recensés au service extraordinaire, l’échevin des finances cite la réalisation des logements tremplin à Pottes (755 000 euros), des travaux au hall technique et à la salle Concordia (400 000 euros), une liaison cyclable entre Pottes et Escanaffles (209 000 euros ou encore une sérieuse réfection de la rue des Écoles, à Velaines (1,2 million d’euros). Citons aussi l’installation de nouveaux points d’apport volontaire et le remplacement de l’éclairage public.

3. Le débat

"Comines-Warneton, Pecq, Ellezelles, Frasnes-lez-Anvaing: dans leur budget, toutes les communes prennent en compte l’indexation des salaires du personnel. Ce n’est pas notre cas. En conséquence, votre budget ne tient pas la route ", dénonce Yves Willaert.

Le budget 2023 a effectivement été calculé sans l’indexation, "mais ça n’aura aucune incidence sur les salaires, qui suivront l’augmentation du coût de la vie ", précise Jean Delestrain. Cette décision résulte d’un choix politique. "Le compte 2022 sera bon et nous pourrons donc présenter une modification budgétaire avec l’indexation des salaires", poursuit l’échevin des finances. Pourquoi ne pas l’avoir fait directement en cette fin du mois de décembre ? La tutelle laissera-t-elle passer un budget sans indexation ? Peu probable…

CPAS: une dotation communale en forte augmentation

Toujours au rayon budget, Alain Huvenne a présenté le budget du CPAS pour l’année 2023. À l’ordinaire, les dépenses se chiffrent à 7,99 millions d’euros pour 8 millions d’euros de recettes. Les dépenses de personnel représentent 5 millions (63%) du montant total estimé des dépenses 2023. Il faut dire que le CPAS est, par le biais de sa maison de repos, un très gros employeur dans l’entité (98 postes, dont 78 ETP). La dotation communale a sévèrement augmenté, passant de 608 000 à 764 000 euros (soit de 108 à 136 euros par habitant et par an). À l’extraordinaire, les investissements concernent principalement des améliorations énergétiques ou de confort dans la maison de repos.