Yves Willaert: « la majorité celloise organise bien trop peu de commissions »

Or, l’ancien bourgmestre précise qu’il n’y avait quasiment aucune commission à se mettre sous la dent en 2022. "Hormis en commission finances où nous nous sommes réunis à plusieurs reprises, rien à signaler dans les autres domaines. Pourtant, ce ne sont pas les sujets ou les mises à jour qui manquent", déplore Yves Willaert. "Rien pour le logement, l’agriculture, le sport ou la culture. Plus étonnant encore, aucune commission travaux n’a été menée ces derniers mois. Et ne me répondez pas qu’en matière de chantier, il n’y a rien à dire ou à débattre. Jugez-vous qu’il n’est pas nécessaire de faire intervenir l’opposition ? En termes de démocratie participative, on a vu mieux", expose le conseiller PS.

L’ancien bourgmestre a visé dans le mile, puisque la majorité a fait amende honorable et les différents élus qui président les commissions ont promis de faire un effort à partir du début de l’année 2023. "J’y serai très attentif", conclut Yves Willaert.