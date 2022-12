130 crèches illuminées dans l’église

Tout a commencé en décembre 2021 avec l’exposition d’une cinquantaine de crèches. "Accueillir et réconforter, c’est aussi le rôle d’une église", explique Myriam Ghys, bénévole très investie dans la fabrique d’église d’Escanaffles. "On sortait alors de deux années marquées par le covid et ses restrictions. Et on entendait poindre, dans les discussions, le fait que l’entretien des lieux de culte coûte de plus en plus cher. Notre idée était de montrer aux représentants politiques de la commune qu’une église peut servir à autre chose qu’aux cérémonies", poursuit l’Escanaffloise.