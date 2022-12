Une parade de tracteurs illuminés (et bien d’autres activités) pour fêter Noël, ce week-end à Pottes

Pour y parvenir, le comité mise sur deux nouvelles activités inédites, en nouant notamment un partenariat avec la Foire Agricole de Pottes. "Pour la première fois, on organise un défilé de tracteurs illuminés et décorés. Un clin d’œil à notre ruralité, qui reste une vraie fierté. " Dix tracteurs et deux chars feront partie de la parade, inspirée d’une autre manifestation atypique de la Province de Liège. Le Père Noël aurait donc troqué son traîneau contre une belle machine agricole ? "Il sera là en tout cas, avec ces lutins", confirme Christophe Leclercq.

30 exposants

Autre activité originale au lendemain du défilé: une démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse par Félix Mahieu, un jeune artisan originaire de Saint-Ghislain. "Les activités du samedi attirent souvent du monde. Pour le dimanche, les visiteurs mettent toujours un peu plus de temps à arriver. On a donc fait le choix de proposer une nouveauté suffisamment originale pour attirer du monde et séduire les habitués", en commençant à 11h30, en même temps que l’Apéro de Noël animé par Revoc Sensation.

Pour qu’Illuminons Pottes porte bien son nom, le comité peut compter sur de nombreuses guirlandes et décorations de Noël installées sur les façades ou dans les propriétés des Pottois. "On organise un concours sans classement. Avec la crise de l’énergie, on ne voulait pas défavoriser les habitants qui souhaitaient installer moins de guirlandes pour ne pas avoir une facture trop importante. La satisfaction vient de la présence de nombreux nouveaux inscrits, qui manifestent un vrai enthousiasme à l’idée d’illuminer leur habitation." Juste pour le plaisir des yeux. Pour le plaisir des autres sens, rendez-vous à la salle paroissiale, à la salle la Concorde et sous le chapiteau, au contact des 30 exposants réunis samedi (dès 15h30) et dimanche (dès 11h).