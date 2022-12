Site Concordia à Escanaffles: le projet « pas abandonné, mais retardé », faute de subsides de la Région

« Impossible de le financer sur fonds propres »

Si la décision de la Région wallonne n’est pas accueillie comme un désaveu, c’est tout de même une "grosse déception ", avoue Michaël Busine. "Le dossier a été défendu par tous les membres du conseil communal. Tout le monde est conscient de son utilité. En conséquence, il ne faut pas le jeter, ni l’abandonner. Mais il faut être honnête, il est aujourd’hui en stand-by, le temps de trouver une autre possibilité de subsidiation", analyse le bourgmestre.

Dans les faits, la commune espérait une enveloppe de 500 000 euros pour concrétiser un projet estimé à 675 000 euros.

Le coût des travaux est conséquent. Trop conséquent pour être pris en charge par la commune. "À partir du moment où on sait qu’on ne peut pas le concrétiser sur fonds propres, il faut prendre le temps de réfléchir et se mettre à la recherche d’une autre enveloppe, d’un nouveau subside." Michaël Busine reste convaincu de l’importance du réaménagement de ce site "multifonctions" pour la commune. Car l’ancien café a déjà été réhabilité en logement d’urgence pour le CPAS et en épicerie sociale et l’actuelle bourloire fait l’objet d’un autre dossier de rénovation qui devrait rendre cette salle plus attractive à la location pour des cérémonies.

La décision de la Région wallonne serait donc davantage un contretemps qu’un obstacle insurmontable. Reste à décrypter les raisons de ce rejet par les autorités subsidiantes, d’autant plus interpellantes que la commune a sollicité une agence d’architecture bruxelloise pour se donner toutes les chances de décrocher le subside. "On ne sait pas encore ce qui a fait pencher la balance du mauvais côté ", poursuit le bourgmestre. "Il y a certainement eu de très beaux projets déposés. Mais on ne baissera certainement pas les bras", conclut-il.