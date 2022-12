Un distributeur accessible 24h/24 chez Patate Philo, à Pottes

Dans leur exploitation agricole de Pottes, Philippe et Delphine Lericq-Delville font de la vente directe de fraises et de pommes de terre. Et pour le reste ? " Tout ce que nous ne produisons pas nous-mêmes, nous nous fournissons chez les producteurs de la région ", expliquait d’ailleurs l’intéressé en 2019, au moment d’inaugurer un bâtiment flambant neuf qui sert désormais d’espace vente à la ferme.