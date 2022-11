Parmi les points évoqués par l’assemblée, le taux de couverture des coûts en matière de déchets ménagers dans l’entité de Celles. Avec un changement de dernière minute. "Pour 2023, la somme des recettes prévisionnelles s’élevait à 343 365 euros et celle des dépenses à 342 728 euros, soit un coût vérité fixé à 100,19%", explique Jean Delestrain. Sauf que la commune a reçu un courrier d’Ipalle qui contrecarre ce premier calcul. "Les recettes étaient inchangées, mais les dépenses passaient à 376 196 euros. Une augmentation que l’intercommunale impute au coût grandissant des recyparcs, mais surtout à l’enlèvement des déchets, qui a explosé." En conséquence, un coût vérité qui couvre désormais 91,37%, or du cadre fixé par la Région wallonne, entre 95 et 100%. "Le coût vérité devient injuste et ne reflète plus la réalité du terrain. La ministre Tellier l’a compris et autorise aux communes de s’écarter du cadre pour les années 2023 et 2024", poursuit encore l’échevin. La réalité du terrain ? Plus vous triez, plus vous payez. C’est précisément ce que les autorités celloises dénoncent, d’autant plus que la commune a toujours fait partie des bons élèves en Wallonie picarde. "On ne veut pas répercuter cette hausse des coûts sur nos concitoyens. On se voit mal demander dix euros de plus par ménage alors que la période est suffisamment délicate." Des propos soutenus par tous les membres du conseil. "On choisit de sortir de ce cadre pour dire stop à cette absurdité. On nous demande d’investir dans des points d’apport volontaire. Ce même investissement qui intervient dans le coût vérité", conclut Michël Busine. Un coût vérité qui n’incite donc pas au recyclage…

2. Du nouveau dans les écoles de Pottes et d’Escanaffles

Sur proposition de la majorité, le conseil communal a choisi de procéder au remplacement de la totalité des luminaires des trois implantations scolaires communales (Pottes, Escanaffles primaire et maternelles) par des lampes de type LED. "Nous souhaitons aussi installer des détecteurs de mouvement pour que les lumières s’éteignent lorsqu’elles ne sont pas utiles et créer des espaces détentes pour les enfants, grâce à des luminaires à luminosité et couleurs variables", indique le bourgmestre. Le montant estimé s’élève à 265 637 euros, dont 70% pour Pottes et 30% pour Escanaffles.

3. Le cimetière d’Escanaffles sera bientôt transfiguré

Autre projet évoqué lors du conseil communal, le réaménagement de 25% du cimetière du village. "96 tombes seront exhumées", confirme Michaël Busine. La volonté des autorités celloises est simple: valoriser la zone de dispersion des cendres, aménager un nouvel ossuaire et un columbarium pour coller au dossier de réfection de tous les cimetières de l’entité, qui porte sur dix ans. "Le chantier aura lieu à la fin de l’hiver." Après avoir "délaissé" ces lieux de recueillement par le passé, la commune a saisi l’urgence de cette thématique. "D’autant plus que les murs se sont fragilisés ces derniers mois. À ce titre, le cimetière de Pottes est le parent pauvre de l’entité", estime Yves Willaert. "Il est prévu dans notre plan cimetière, assez rapidement", rétorque Michaël Busine. À Escanaffles, la facture s’élève à 60 000 euros pour le réaménagement d’un quart du cimetière.