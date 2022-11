Notre agenda Wapi: la Patr’Halloween, l’exposition Petit Élevage, le Fest family party

1. 45e exposition nationale du Petit Élevage à Frasnes

À Frasnes-lez-Anvaing, c’est une tradition chaque premier week-end de novembre: les Petits Éleveurs des Rhosnes organisent leur exposition nationale de petit élevage.

Ces 5 et 6 novembre, au Hall Facofran, route de Moustier à Frasnes-lez-Buissenal, des centaines de lapins, cobayes, pigeons, grandes volailles, volailles naines, oiseaux de parc et autres palmipèdes se mettront sur leur trente et un pour… la 45e exposition nationale des Petits Éleveurs des Rhosnes. Quelque 1 600 cages sont annoncées.

Ouverture au public le samedi 5 novembre de 15h à 22h et le dimanche 6 novembre de 9h à 17 h. Remise des prix, le dimanche à 17 h 30.

Entrée: 2,50 €. Gratuit pour les enfants. Renseignements: 069 866 138.

2. La Patr’Halloween à Molenbaix

La Patr’Halloween à Molenbaix, c’est devenu un rendez-vous incontournable: deux soirées fantasmagoriques à vivre ces 4 et 5 novembre.

L’esprit Patr’Halloween va hanter Molenbaix dès ce vendredi 17 h, avec une chasse aux bonbons dans les rues du village. Vers 19 h 30, le spectacle "La malle de mon père" enchantera les enfants. Cette représentation sera suivie d’un concert du groupe local "À peu près ça" ainsi qu’une soirée années 80 à partir de 22 h 30.

Le samedi de 18h à 20 h, le traditionnel "circuit de l’étrange" lancera les festivités, avec également cette année, un labyrinthe géant.

Les festivités se vivront aussi dans une ambiance musicale avec les représentations sur la place du village du groupe de percussions "T’Apache nocturne", de la "Jukepop fanfare" avec ses six musiciens qui ne passent pas inaperçus, sans oublier le show pyrotechnique de "Toufou Touflam".

Dans le même temps, vers 19 h 30, sous chapiteau, les amateurs de bonnes reprises musicales assisteront au concert du groupe "Patchwork". Enfin, pour vous emmener jusqu’aux petites heures du matin, une soirée animée Nysto et Gaylord clôturera cette 31e édition.

3. Le « Fest family party » à Ath

Le festival familial "Fest family party" fait son grand retour, ce week-end au Quai de l’Entrepôt à Ath, pour le plus grand plaisir des petits (et grands !).

©–

Le festival familial " Fest family party " est un trait d’union entre une " foire et unfestival de châteaux gonflables ".

Une dizaine de châteaux gonflables seront installés, ces samedi et dimanche, au Quai de l’Entrepôt, avec notamment un impressionnant parcours gonflable de 60 mètres de long. Une zone sera dédiée aux enfants de 0 à 5 ans, dans laquelle un château exclusivement réservé aux touts petits de 0 à 3 ans sera installé.

Une dizaine de jeux anciens seront également de la partie, tout comme deux mascottes qui proposeront une petite animation aux enfants.

Un stand sera tenu par les comités du géant le Gendarme de Villers (samedi) et celui du Pèlerin de Meslin (dimanche). Ils expliqueront comment se déroule la création d’un géant. Enfin, le dimanche à 17 h, un spectacle de magie clôturera l’événement.

Bar et petite restauration tout le week-end. Entrée: 5 €/jour – 8 €/2 jours. Gratuit pour les adultes

