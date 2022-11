L'esprit Patr'Halloween va encore hanter Molenbaix...

A Molenbaix, on s’active depuis plusieurs semaines pour offrir, ces 4 et 5 novembre, deux soirées fantasmagoriques. Vendredi, après la chasse aux bonbons dans les rues du village, le spectacle "La malle de mon père" enchantera les enfants. Cette représentation sera suivie d’un concert du groupe local "A peu près ça" ainsi qu’une soirée années 80. "Comme chaque année, le début de soirée du vendredi est réservé aux plus jeunes notamment avec un spectacle pour jeune public. C’est important de garder cette tradition pour les enfants", explique Maxime Fockedey, coordinateur de l’événement.