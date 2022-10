Les petits bureaux de poste des communes rurales sont-ils en sursis? « Aucune fermeture n’est prévue »

Rassurant ? Dans un sens oui, car ces bureaux sont encore fréquentés. Certains habitants des communes de Celles et d’Estaimpuis ou d’Ellezelles se sont récemment inquiétés d’avoir trouvé porte close en se présentant devant leurs bureaux respectifs. Preuve qu’ils s’y rendent encore. Puis, on est tenté de voir un peu plus loin. Ils s’y rendent, mais pour combien de temps encore ?

On touche ici un problème de taille. Dans certaines communes rurales, les bureaux ont des horaires limités. Reprenons l’exemple de Celles et d’Estaimpuis: Bpost ouvre une matinée d’un côté et un après-midi de l’autre. C’est aussi le cas à Ellezelles ou Rumes. "Ces bureaux fonctionnent avec un seul gestionnaire et sont effectivement ouverts une demi-journée. Il arrive très exceptionnellement qu‘ils ne puissent pas ouvrir pour cause de maladie imprévue du membre du personnel en charge de la gestion journalière. Ça a été le cas récemment à Celles ou Dottignies. Nous nous excusons pour ces imprévus et nous faisons tout pour limiter la période de fermeture: le bureau de poste ne peut être fermé durant plusieurs jours consécutifs", répond la porte-parole de Bpost.

La solution ? Du personnel & des moyens

Ces fermetures exceptionnelles, si elles se répètent, décrédibilisent l’offre de Bpost dans les petites communes. Raison pour laquelle la société tente de limiter au maximum le phénomène. À Celles, certains internautes disent préférer se rendre "à Avelgem ou à Pecq" pour être certain "de trouver un bureau ouvert aux heures mentionnées. "

Ils ont déjà pris l’habitude de déserter le bureau de poste situé à côté de chez eux, limitant encore davantage sa fréquentation. Une sorte de cercle vicieux. La solution ? Des moyens humains, évidemment. Bpost s’engage à ne pas fermer les petits bureaux, soit la moitié du chemin. L’autre moitié, c’est de pouvoir compter sur un personnel suffisamment étoffé pour continuer de faire tourner les antennes locales. Ces bureaux restent un service à la population indispensable pour de nombreuses personnes qui ne quittent que très rarement leurs villages. "Nous mettons tout en œuvre pour trouver des solutions. Nous avons récemment trouvé et formé des personnes pour assurer la gestion de bureaux dans ces entités. Nous sommes, par ailleurs, à la recherche de collaborateurs dans la région. Des postes vacants sont également à pourvoir en tant que collaborateur commercial, possédant ou acceptant de passer un certificat en intermédiation bancaire", reprend Laura Cerrada Crespo. Histoire d’offrir un service diversifié. Une démarche qui ne demande qu’à être poursuivie. Les zones rurales dépourvues de services publics en réclament pourtant cruellement.

À noter que les communes de taille moyenne (Péruwelz, Leuze, Comines, etc) et les trois grandes villes de Wallonie picarde (Ath, Tournai, Mouscron) ne sont pas ou très peu impactées par cette problématique. Pourvu que ça dure…