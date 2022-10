Escanaffles : deux mois de travaux dans le centre du village

Début 2021, l’intercommunale Ipalle précisait que ce chantier s’achèverait "fin 2022". C’est effectivement la dernière phase qui début ce lundi 24 octobre. C’est aussi et surtout la phase la plus impactante pour le village d’Escanaffles et elle va durer deux mois. La commune de Celles annonce une fin de chantier le 23 décembre prochain, veille du Réveillon de Noël. "Les travaux prennent en compte l’urbanisation future du village et permettront d’éviter le rejet des eaux usées dans l’Escaut de 1.000 équivalents-habitants, en les acheminant, par refoulement, vers la station d’épuration d’Avelgem", précise d’ailleurs Ipalle sur son site internet. Prévues pour passer initialement en dessous du lit de l’Escaut, les eaux usées suivront un autre chemin jusqu’à l’installation côté néerlandophone.

Mais revenons à Escanaffles. Trois zones de forage sont déterminés pour les différentes stations de pompage. "Ores profite de l’ouverture de la voirie pour réaliser également des travaux, sur une longueur totale d’environ 900 mètres ", reprend le bourgmestre. "On souhaitait initialement une circulation alternée avec l’installation de feux tricolores provisoire. Mais la longueur entre chaque changement de priorité aurait été trop importante. En conséquence, on a dû opter pour un sens unique de circulation", conclut Michaël Busine. Dont voici tous les détails…

Place fermée et circulation en sens unique jusqu’au 23 décembre

La place d’Escanaffles sera fermée à toute circulation entre le nº7 et le nº23. La rue du Renouveau sera également fermée et l’accès au RAVeL s’effectuera via la rue Pont à l’Haye.

L’entrée de l’école se fera par la rue du Lait Buré à hauteur du nº16 ainsi que le dépôt pour le bus du ramassage scolaire.

Concernant les modifications de circulation nécessaires au bon déroulement du chantier, la circulation s’effectuera en sens unique rue Pont à l’Haye entre la rue Provinciale et la rue de la Gruennerie.

Un sens unique est aussi aménagé dans la rue Grand Brucq, à partir du carrefour rue Pont à l’Haye et rue de la Gruennerie.

Même chose pour la rue de la Gruennerie, dans le sens Grand Breucq vers la rue Provinciale, entre rue Grand Breucq et Vieux Chemin d’Ath. La même signalisation sera également installée au carrefour de la rue de la Gruennerie et Grand Breucq. Le stationnement sera interdit dans ces différentes rues, mais les commerces du village restent accessibles. Une information importante puisque le chantier se terminera juste avant Noël.