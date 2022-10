Celles: inauguration de la bibliothèque dans un nouveau « pôle culturel »

©EdA

Pour éviter que les livres (et les usagers de la bibliothèque) ne s’entassent les uns sur les autres, la nouvelle majorité décide alors de décloisonner la bibliothèque en supprimant le bar et en aérant les collections. "Notre ambition était de créer un pôle culturel au rez-de-chaussée. Il se concrétise avec l’arrivée du service culture et du plan de cohésion social dans un local qui jouxte la bibliothèque", poursuit le bourgmestre.

En bref, les autorités veulent passer d’un "chacun dans son coin" à "créer des liens et des synergies".

©EdA

Pour y arriver, la commune a puisé dans son portefeuille, en déboursant 80.000 euros pour le mobilier (dont un espace totalement modulable pour accueillir ateliers & animations) sur une enveloppe totale de 200.000 euros. L’investissement est conséquent et marque le début de l’opération reconquête d’une structure "exilée " à Velaines pendant dix-huit mois. Cette période de transition a vu une diminution du nombre d’adhérents. "Avec l’ouverture, il faut faire revenir les gens, après la période covid et les travaux", indique Carine Breda. Cet objectif se poursuivra par le retour régulier des scolaires à la bibliothèque, qui s’accompagne d’un changement de paradigme. "Avant, le ou la bibliothécaire se rendait dans les écoles. Mais pour donner envie de lire, quel meilleur endroit qu’une bibliothèque ?", questionne le maïeur. Il se poursuit également par la mise en place d’ateliers et d’animations. "L’agenda est riche, mais les inscriptions ne sont pas à la hauteur de nos attentes", reprend l’échevine. Un nouveau départ laborieux ? La commune de Celles n’obtiendra pas la grande adhésion escomptée en un claquement de doigt, mais avec un travail de sape qui méritera un bilan à la fin de la saison culturelle. "A vec le hall sportif en face, on sait qu’il y a moyen de créer un vrai pôle socioculturel et sportif autour de l’administration ", conclut Michaël Busine.

La commune a dévoilé ce nouvel écrin mercredi matin, en présence du ministre Pierre-Yves Jeholet, avant de lancer ses premiers ateliers et le vernissage de l’exposition l’homme masqué. Tous les autres rendez-vous à venir sont à retrouver sur le site de l’administration communale de Celles ou sur la page Facebook du service culture

8 euros pour un an de lecture

Comment attirer son public en milieu rural ? Si le hall sportif ne désemplit pas (il est même plein à craquer), la bibliothèque doit retrouver le nombre d’adhérents qui était le sien (environ un millier) avant le confinement. En même temps, elle doit aussi faire face aux institutions plus lointaines mais plus renommées comme la Maison de la Culture de Tournai, par exemple. "Avec l’offre d’ateliers, d’animations et le nombre d’ouvrages, on est un mini centre-culturel", estime Michaël Busine. Carine Breda rebondit: "on pourra sans doute exploiter d’autres endroits qui valent le détour dans l’entité pour délocaliser quelques activités comme des pièces de théâtre."

La bibliothèque travaille désormais avec une nouvelle tarification. Y emprunter des livres ne coûtera plus 15 centimes pour 15 jours en plus de la cotisation annuelle de 2,50 € mais 8 € pour douze mois, sans plus aucun frais additionnel pour quelque emprunt ou retard que ce soit.

Ce forfait équivaut à environ 53 lectures de 15 jours selon l’ancien tarif. Enfin, précisons que l’antenne décentralisée de Velaines reste ouverte, contrairement aux sites de Pottes et d’Escanaffles.