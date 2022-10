Cette édition sera forcément particulière. La raison ? En marge des festivités plus "classiques", les Molenbaisiens sont invités à découvrir un film retraçant l’histoire de leur bourgade, grâce aux témoignages de quatre "mémoires vivantes" du village. Le week-end débutera le vendredi soir à 19 heures, par un blind-test musical animé par DJ Mika (équipes de dix personnes, prix d’inscription fixé à cinq euros par personne avec une boisson offerte. Renseignements et inscription au 0472/49.78.01). Le blind-test sera suivi de la Made in Molenbaix Party dans le chapiteau de la rue du Village.

Le samedi 8 octobre, le programme de la ducasse débute par un tournoi triangulaire en triplette incluant trois disciplines: les boules cubiques, le cornhole et le jeu de la rondelle (deux euros par personne et inscription auprès du 0476/92.65.24). Suivront l’apéro molenbaisien à 19 heures et la Molenbaix Party Acte 2 à 20 heures.

Le dimanche 9 octobre, la marche ouvrira la journée de 9 heures à 12 heures (2 euros par personne) avant le concert des Zamuzettes à 11h30 et le repas Tartiflette en folie à 13 heures (15 euros par adulte, 10 par enfant. Réservation au 0473/71.51.51).

L’animation sera assurée par le duo musical Sandra & Fab à 15 heures. Le dimanche, les enfants pourront également profiter d’un manège, d’une pêche aux canards, d’un tir à la carabine et d’un trampoline.