Molenbaix d’autrefois : un documentaire de 20 minutes retrace l’histoire du village (photos)

Paul-Antoine Watillon et Antoine Thill ont amorcé leur projet il y a 18 mois, rencontré quatre mémoires vivantes du village, récolté anecdotes et archives pour livrer ce précieux film.

Qui sont les quatre intervenants du documentaire ? Devant les caméras, on retrouve Jean Delestrain, Willy Van Seymortier, Jean-Paul Delbecke et le doyen du village, Henri Minet, "96 ans, mais à la mémoire et à l’humour bien aiguisés ", lance Jean-Paul Delbecke. "Nous n’avons encore rien vu du résultat, mais sommes curieux et plein d’espoir sur la façon dont notre histoire a été traitée ", poursuit l’intéressé.

Le point de départ du documentaire vient de l’indépendance de Molenbaix, hameau de Celles jusqu’en 1836. "Ensuite, on évoque une période douloureuse, la Seconde Guerre mondiale", indique Paul-Antoine Watillon. De fil en aiguille et par le filtre du Gymkhana, du Patro ou du Royal Football Club de Molenbaix, la grande histoire de la bourgade refait surface. Les petites histoires oubliées aussi, comme celle d’un religieux qui, après avoir forcé sur le vin de messe ou un autre savant breuvage, se trompe d’heure pour célébrer l’office. Des petites "madeleines" comme celle-là, le documentaire n’en est pas avare, grâce à la qualité des témoignages recueillis et des archives exhumées pour l’occasion. Mais ce qui a le plus marqué nos deux réalisateurs, c’est autre chose. "En quelques décennies, le monde a beaucoup changé. Dans le film, ce constat saute aux yeux", estime Antoine Thill. Voilà peut-être l’utilité la plus importante d’un tel récit immortalisé en vidéo: laisser une trace, pour toujours, de l’évolution de la société dans un petit village du Tournaisis… et laisser aussi des preuves d’une mémoire qui se transmet beaucoup oralement. Les deux réalisateurs s’estiment "fiers" d’avoir pu collecter autant de richesses et de pouvoir mettre en valeur Molenbaix. "On espère aussi pouvoir reconnecter les gens entre eux, autour de l’histoire de leur village", poursuit Antoine Thill.

À 24 heures de présenter leur moyen-métrage, c’est un savant mélange de stress et d’impatience qui habite les deux hommes. Cette passion commune pour la vidéo, ils la partageaient déjà depuis leur enfance. "Dans les repas de famille, on reproduisait des journaux télévisés. Après, on a continué, mais on avait vraiment envie de faire autre chose que des fictions. " En sautant les deux pieds joints dans un documentaire chargé d’histoire.