Broc and roll, l’esprit brocante fidèlement reconstitué chez Daphné & Xavier, à Celles (vidéo)

Mais contrairement à l’ancien magasin tournaisien fermé depuis bientôt dix ans, impossible de se perdre dans l’enseigne celloise. "On a simplement divisé la surface entre quatre pièces pour quatre univers différents", avoue Daphné. L’entrée du magasin regroupe tous les vinyles, CD et autres figurines pop-culture, chères à Xavier. "Rien qu’en vinyle, j’ai facilement 10.000 pièces ici", estime celui qui est aussi éducateur pour la commune de Mouscron.

©EdA

La deuxième pièce est réservée aux livres, là aussi nombreux. "Les deux autres espaces sont plus axés brocante, avec des objets de collection ou de décoration", reprend Daphné.

Broc and Roll, c’est le paradis des chineurs, de ceux qui se lèvent avant le soleil le samedi ou le dimanche matin pour dénicher LA pièce unique. Mais avec une différence notable: le créneau horaire. "On ouvre du mercredi au samedi de 10 heures à 18 heures", détaille la gérante.

À la recherche de la perle rare

Le couple conserve aussi son autre magasin, Broc’à’Pottes. "J e l’ai lancé en octobre 2017 et ça a fonctionné tout de suite. L’engouement s’explique par le fait que les gens recherchaient des produits de deuxième main. Parce que la mode n’est plus à acheter, consommer et jeter, mais aussi pour des raisons économiques."Un constat qui prend encore plus de volume ces dernières semaines.

À Pottes, le commerce ne disparaît pas malgré cette nouvelle aventure celloise. "Il sera encore ouvert le vendredi, de 10 heures à 18 heures", insiste Daphné, qui souhaitait conserver l’endroit où tout a commencé. Avant celui où elle a décidé d’ouvrir cette deuxième enseigne "sur un coup de tête, parce que l’endroit me plaisait."

Toutes les semaines, Daphné et Xavier passent entre 15 et 20 heures à rechercher objets, vinyles, bouquins ou pièces de collection pour étoffer le magasin. "I l y a régulièrement un roulement entre les articles", confirme Xavier. Preuve que le concept fonctionne. "Trouver des pièces, c’est du boulot. Mais ça ne paraît pas un fardeau parce que c’est notre passion. Daphné le fait depuis son enfance, moi depuis très longtemps également."

Cette connaissance leur permet de restituer parfaitement l’esprit brocante dans leur magasin. « I ci, le passionné pourrait y passer une journée complète à rechercher la pièce qui fera office de perle rare… »