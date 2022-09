Transport en commun: et les zones rurales isolées? L’exemple de Celles évoqué par le ministre Henry

C’est sur base de cet entretien que Jean-Luc Crucke a interpellé le ministre Philippe Henry. "Un bus le matin, un bus le soir, pas un durant les week-ends et vacances scolaires. C’est le constat de nombreux villages wallons. Dès lors, comment inciter la population à se détourner du tout-à-la-voiture?", questionne le député wallon. "Le bourgmestre de Celles voudrait offrir des alternatives à sa population. Sa commune est coupée en deux par la N58. C’est grâce à cet axe qu’une ligne express du TEC fait un arrêt sur son territoire entre Tournai et Renaix, mais cette voie est dangereuse pour qui voudrait se déplacer à vélo. En dehors de cette route, l’usage de la bicyclette est plus aisé, mais ce sont alors les dessertes locales de bus qui sont faibles ou font défaut", estime l’ancien ministre wallon.

Loin d’être démunies, les autorités celloises ont des idées, notamment la création d’un mobipôle le long de la N58, "un endroit où on pourrait garer sa voiture ou laisser son vélo en sécurité pour switcher vers le bus et rejoindre les villes voisines", poursuit Jean-Luc Crucke. Mais qui dit voirie régionale, dit investissements par le SPW. Une meilleure cadence de bus, le bourgmestre y songe mais connaît déjà la réponse du TEC.

"Monsieur le Ministre attend-il qu’une ligne soit rentable pour être créée, maintenue, voire développée? Puisqu’il s’agit d’un service public et que le Gouvernement s’inscrit dans le développement d’une mobilité alternative, quels efforts va-t-il réaliser pour les zones rurales? Comment va-t-il rendre le TEC attractif si certaines communes n’ont d’autre choix que la voiture?"questionne encore l’ancien ministre.

Celles est en exemple intéressant en termes de développement

En réponse à Jean-Luc Crucke, Philippe Henry estime que Celles est un "exemple intéressant en termes de développement et d’intermodalité."Depuis septembre 2021, une nouvelle ligne Express a été mise en service par le TEC sur la liaison Renaix – Mont de l’Enclus- Celles – Tournai. "Cette liaison connecte directement le PAE de Tournai Ouest au sud et Renaix au nord. La commune de Celles dispose ainsi d’une connexion sur le réseau de transport public. Une évaluation de cette offre récemment déployée sera réalisée en 2023", affirme le ministre wallon de la Mobilité.

En 2021, il avait été acté que la ligne effectue pour l’instant une boucle dans Celles (place verte) "à défaut d’aménagement de cheminements en modes actifs de et vers la N48. Le droit de tirage PIMACI offre en effet à présent l’opportunité de développer un mobipôle au croisement de la N48 et la N391 (chaussée de Renaix et rue Provinciale) où pourra s’arrêter la ligne express et de développer des aménagements cyclopiétons sécurisés entre ce mobipôle et le centre du village", poursuit le ministre Henry, qui "e ncourage vivement"la commune à soumettre ce projet pour le volet intermodalité de son plan d’investissement PIMACI.

Il précise aussi que le réseau TEC de la zone de Celles sera redéployé dans le cadre de l’étude de la zone pluricommunale de Tournai qui sera initiée en 2024.

"Lorsque Jean-Luc Crucke me demande si j’attends qu’une ligne soit rentable pour être créée, maintenue, voire développée, je ne peux que lui répondre – et j’imagine qu’il le sait bien – que le transport public n’est simplement pas rentable. Il s’agit d’un service public, et non d’un service commercial. Si nous devions mettre en place uniquement des bus rentables, je ne pense pas qu’il en circulerait encore beaucoup en Wallonie comme ailleurs", analyse le ministre. "Bien entendu, cela n’empêche pas de viser une certaine efficacité économique et écologique dans l’utilisation des deniers publics."

Selon Philippe Henry, l’offre kilométrique du TEC est en croissance de 10% entre le début et la fin de la législature. "C’est très conséquent, et cela comporte des améliorations aussi bien dans les villes qu’en milieu rural."

Suffisant pour satisfaire les Cellois et les habitants d’autres communes isolées?