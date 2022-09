Celles : la bibliothèque, ce sera 8 € par an (prêts compris)

Emprunter des livres à la bibliothèque communale de Celles ne coûtera plus 15 centimes pour 15 jours en plus de la cotisation annuelle de 2,5€. Une nouvelle tarification a été présentée au conseil communal et a été adoptée à l’unanimité. Jean Delestrain, échevin des finances, a annoncé un abonnement annuel (de date anniversaire à date d’anniversaire) de 8 €, sans plus aucun frais additionnel pour quelque emprunt ou retard que ce soit. Ce forfait équivaut à environ 53 lectures de 15 jours selon l’ancien tarif."Ce nouveau mode de fonctionnement a principalement pour but d’éviter de travailler avec excessivement de petite monnaie ou de réaliser des paiements électroniques pour de très faibles sommes", a expliqué Carine Breda, échevine de la Culture. Cependant, l’emprunt reste gratuit pour les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, les personnes de moins de 18 ans, les étudiants, les enseignants dans le cadre de l’exercice de leur fonction, les collectivités, associations ainsi que les établissements et classes scolaires.