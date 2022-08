Celles : sur les traces de la ligne de chemin de fer 87

Pour chercher d’authentiques témoins du passé, il faut se rendre dans les communes voisines, à Frasnes-lez-Buissenal ou encore Obigies. Dans l’entité celloise, les indices ne sautent pas aux yeux, mais certains sont encore visibles…

" À l’époque, on l’appelait gare de Celles-Escanaffles car elle était située à la jonction du territoire des deux communes (avant la fusion, en 1977), même si elle était géographiquement plus proche du centre de Celles que de celui d’Escanaffles (à 1400 mètres du clocher cellois contre 3700 mètres pour celui de l’église Saint-Martin, à Escanaffles)", poursuit Philippe de Keukeleire. Le trafic ferroviaire a cessé en 1951. La gare n’avait donc plus aucune raison d’exister? Nous ne sommes pas parvenus à dater la date exacte de sa disparition, " mais ce fut probablement peu de temps après l’arrêt de la ligne", estime notre interlocuteur.

«Fin de la ligne en 1951»

Depuis les années 1990, le terrain de l’ancienne station accueille un recyparc géré par Ipalle. Pourquoi l’intercommunale a choisi cet emplacement? " Peut-être parce qu’il est situé tout près de la commune de Mont-de-l’Enclus, qui n’a aucun parc à containers sur son territoire", indique Philippe De Keukeleire. Les maisons situées en face du recyparc n’ont, elles, pas bougé. Devant ces habitations, une borne jaune du TEC matérialise l’arrêt situé en face du parc à containers.

Nom de l’arrêt? Ancienne gare! Un clin d’œil du destin quand on sait que le bus a remplacé la ligne de chemin de fer comme transport en commun dans de nombreuses entités rurales. " L’arrêt de la ligne qui desservait les gares de Celles et de Pottes coïncide avec la démocratisation de l’automobile", analyse le Popuellois. " Elle a vraisemblablement été abandonnée pour des raisons économiques et remplacée par les bus, dont les passages étaient plus fréquents et le nombre d’arrêts plus nombreux."

Dans un ouvrage intituléCelles de la préhistoire à nos jours, l’ancien instituteur Jean Delestrain rappelait, en 1984, que l’arrêt de la ligne fut préjudiciable pour la commune, en raison du " manque de place" dans les carsaux heures de pointe et de la durée du trajet. Aujourd’hui, l’offre de transports en commun reste encore une question épineuse pour les autorités celloises, plus de sept décennies après la suppression de la ligne de chemin de fer…

Inaugurée en 2015 par les autorités d’Avelgem et de Mont-de-l’Enclus, la passerelle relie la Flandre et la Wallonie mais n’est dédiée qu’à la mobilité douce, puisqu’elle se situe quelques centaines de mètres en aval du pont routier qui enjambe l’Escaut entre Escanaffles et Avelgem.

N’en déplaise à une certaine logique géographique, la passerelle se situe bien sur la commune de Mont-de-l’Enclus (à Orroir), alors qu’elle touche le village d’Escanaffles. Elle remplace un pont démoli en 1998. Mais si on remonte encore un peu plus loin dans la ligne du temps, on constate que la passerelle a été construite à l’endroit même où se situait l’ancien pont de chemin de fer. " C’est une petite fierté locale car elle est régulièrement empruntée", assure Philippe De Keukeleire. " Elle permet de rejoindre plus facilement Avelgem en toute sécurité pour les cyclistes. C’est au même endroit qu’ont été construits les ponts du chemin de fer de l’époque. Le premier a sauté pendant la Première Guerre mondiale", précise l’historien. " La zone a été l’une des dernières à être libérée, en raison du passage difficile de l’Escaut. Les Allemands avaient préparé leur coup et au moment de battre en retraite, ils ont fait sauter tous les ponts qui enjambaient le fleuve."

Un autre pont sera reconstruit exactement au même endroit après le premier conflit mondial. " Cette fois-ci, ce sont les Anglais qui l’ont fait exploser en 1940."

Aujourd’hui, la passerelle relie donc Avelgem à la Wallonie, mais la jonction avec Renaix n’est pas encore réalisée. "Les Flamands tergiversent moins sur ces questions. S’il faut exproprier, ils exproprient. En Wallonie, ce n’est pas aussi simple", estime Philippe De Keukeleire.

Rejoindre Avelgem à Renaix à bicyclette (ou même à pied) serait un beau symbole puisqu’il s’agit de deux des trois points stratégiques de l’ancienne ligne de chemin de fer. " Depuis Tournai, elle suivait le cours de l’Escaut pour desservir les gares de Kain, Obigies, Pecq, Hérinnes et Pottes. Ensuite, elles suivaient deux directions différentes. La première vers Avelgem et la deuxième vers Renaix, en passant par Amougies et Russeignies", indique Philippe De Keukeleire.

Exploitée à partir de 1882, elle est n’est plus qu’un lointain souvenir pour les rares navetteurs qui l’ont utilisé au siècle dernier. Mais elle fait partie de l’histoire de la région. La passerelle du chemin de fer n’a pas reçu ce nom pour rien…

La gare de Pottes n’était pas non plus située dans le centre du village (elle se situait à plus d’un kilomètre et demi du clocher de l’église Saint-Antoine).

Pour marcher sur ces traces, il faut sortir de la bourgade et emprunter la rue de la Gare (et oui…)

La station ressemblait trait pour trait à toutes les gares de l’époque, comme en témoigne cette photo d’archive. Elle a été démolie après l’arrêt de la ligne.

Aujourd’hui, il ne reste plus aucune trace du bâtiment, remplacé par un lieu de stockage pour céréales. " Certains habitants de Pottes encore en vie aujourd’hui ont utilisé cette ligne de chemin de fer et s’en souviennent", précise Philippe De Keukeleire. Un temps révolu…