Il y a 50 ans: si loin ou si proche? (7)

Une première factrice

Différents métiers se féminisent. On connaissait les postières au guichet mais pas encore les factrices. Cécile Delcroix (20 ans) est la toute première. Originaire de Popuelles, elle distribue le courrier à Néchin.

La gériatrie n’a pas eu 50 ans

Le temps passe. Pour les hommes. Pour les bâtiments aussi. L’aile de gériatrie qui a été abattue voici quelque temps sur le site Union du CHwapi à Tournai, sortait à peine de terre à l’automne 1972.

Un bouchon organisé

Pour protester contre un projet d’augmentation de la fiscalité automobile, des automobilistes militants s’immobilisent, là où ils sont, durant 5 minutes, à l’heure de pointe matinale. L’effet est immédiat au rond-point de l’Europe (entre autres)

Petits bonheurs

Il n’y a pas que le plus gros légume qui fait recette dans ce journal, comme le chou rouge de l’autre semaine… Les petits bonheurs quotidiens, ça crée du lien. Le gamin et son trèfle à cinq voire six feuilles, le lycoperdon géant (vesse-de-loup), le pêcheur et son énoooorme poisson… Jeux intervillages et festivals des jeunes rythment l’été. Sans oublier les titres de champion.ne.s d’Europe, du monde et même interplanétaires… d’accordéon.