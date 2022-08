Gros succès pour l'édition 2022 du Gymkhana de Molenbaix

" Si le public est heureux, nous le sommes aussi", résument les membres du comité. Sur le pied de guerre pour le démontage du site lundi, ils ont tout de même pris le temps de revenir sur un week-end de festivités qui a dépassé toutes leurs attentes. " On a accueilli plus de monde que lors des éditions qui ont précédé la crise du Covid, entre une fois et demie et deux fois le nombre de festivaliers de 2019." En quelques chiffres, 39 tracteurs ont participé au Gymkhana et 30 montgolfières étaient sur place samedi soir. " En raison du vent, seules cinq montgolfières ont pu décoller", expliquent encore les membres du comité.