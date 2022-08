Un énième succès pour le Beau Vélo de RAVel, samedi à Popuelles

Ainsi de l’ouverture à 9h30 avec petit-déjeuner offert aux 1000 premiers inscrits, à la clôture vers 18h par le traditionnel concert, en passant par le départ vers 13h et l’arrivée vers 16h, c’est la journée entière qui est réglée tel du papier à musique.

Artistes amateurs et confirmés

Parmi les diverses activités proposées tout au long de la journée, l’accent était mis sur la chanson. C’est notamment Antoine Delie qui a assuré le show à l’arrivée. Mais outre cet artiste confirmé que l’on ne présente plus, d’autres talents ont été mis à l’honneur comme le groupe "Sunset Street Band", qui a eu l’occasion de se produire avant le départ en reprenant en covering des titres de tout horizon connu mondialement. Une bande de neuf copains mêlant amateurs et professionnels comme l’explique l’un des musiciens, Arnaud Scutnaire. "Nous avons commencé par des répétitions durant le Covid. Finalement, nous avons créé le groupe en 2021 et avons la chance de connaître de beaux débuts, avec plusieurs dates durant cet été 2002 dont notre présence ce samedi sur le Beau Vélo de RAVel."

Un régional de l’étape

Autre "attraction" de ce samedi après-midi c’était la présence de Samuel Grulois, journaliste sportif de la RTBF et habitant de Velaines, l’un des villages traversés par l’étape de ce week-end. L’habituel commentateur du Tour de France a, toutes proportions gardées, pris la place des vedettes dont il commente les exploits."Il faut le voir pour le croire, mais il y a, à divers endroits du parcours, des caravanes similaires à celles présentes sur la Grande Boucle. À la différence que tout cela se passe dans un cadre familial, à un rythme de sénateur et sur des chemins que j’emprunte quotidiennement pour pratiquer mon jogging, passant même devant ma maison", sourit Samuel Grulois.

Et malgré une petite chute sans gravité, le journaliste sportif, qui participait pour la 4e fois en tant qu’invité au Beau Vélo de RAVel, s’est transformé en guide amateur d’un jour, contant ça et là les richesses de sa région avec notamment une proposition qui lui tient à cœur."J’ai demandé à Adrien Joveneau d’organiser à l’avenir une étape du côté du Mont-Saint-Aubert, certes plus vallonné mais tellement beau…"

Côté participants et après un comptage sommaire lors du ravitaillement, ce ne sont pas moins de 2500 à 3000 cyclistes qui se sont mis en selle pour sillonner les routes celloises.