1. Annulé en 2020 mais rendez-vous honoré en 2022!

" La RTBF n’a plus l’habitude de trouver un cadre aussi bucolique que celui que nous proposons à Popuelles. Je crois que c’est ce qui a joué en notre faveur et ce qui les a charmés", entame Michaël Busine.

" On avait postulé en 2019 pour l’année 2020." Une édition tuée dans l’œuf par le covid. Mais l’équipe organisatrice avait promis d’honorer son engagement et de revenir dans les villages qui devaient accueillir le Beau Vélo en 2020. Ce sera finalement 24 mois plus tard.

Pour la commune de Celles, le retour du RAVeL rappelle d’excellents souvenirs.

La seule année où l’entité avait accueilli le Beau Vélo, c’était en 2015, à Celles. Le parcours suivait en partie l’Escaut et avait réuni entre 8.000 et 9.000 participants. " De mémoire, c’est dans le top 5 des plus grandes affluences du RAVeL. Cette journée était une incroyable publicité pour la commune."

Sept ans plus tard, le parcours emprunte l’autre moitié du territoire de la commune. Restait à trouver un site capable d’accueillir le départ et l’arrivée de la boucle. " Notre choix s’est rapidement porté sur la rue du Lozet, à Popuelles, qui accueille le chapiteau. En termes de contraintes techniques, c’est ce qu’il y avait de plus simple", poursuit le bourgmestre.

2. L’accent mis sur le côté champêtre de la commune.

Le village le moins peuplé de l’entité celloise (220 habitants) n’est pas oublié. Il sera même valorisé par les caméras et les micros de la RTBF ce week-end.

C’est l’aspect champêtre de la commune qui sera mis à l’honneur. " Tout au long du parcours, le côté champêtre sera une belle surprise avec de nombreux points de vue sur la campagne environnante, le Mont-Saint-Aubert et le Mont-de-l’Enclus. L’autre point fort, c’est d’avoir conçu un circuit presque exclusivement tracé sur les petites routes." Logique pour une commune dont le slogan reste: "Osons notre ruralité".

Le parcours? Cap sur Velaines où sera installé le ravitaillement, puis sur Mourcourt et Melles pour une boucle qui ne s’annonce pas trop exigeante, donc accessible au plus grand nombre.

3. Les informations pratiques pour le jour-J..

L’ouverture du site de départ est programmée pour 9h30 avec petit-déjeuner offert aux 1.000 premiers inscrits (inscriptions sur place et sur le site de la RTBF).

Deux zones de stationnement sont aménagées pour l’occasion. Elles seront indiquées depuis Quartes et la chaussée de Frasnes et depuis Cordes et la rue de Forest, toutes les deux aménagées à moins d’un kilomètre du départ. S’il n’y a pas de départ groupé lors du Beau Vélo de RAVeL, le "gros de la troupe" démarrera à 13h et devrait arriver au ravitaillement place de Velaines entre 14h et 14h30. Au micro, Philippe De Keukeleire, l’une des mémoires vivante de l’entité, qui aura la lourde tâche de pédaler et de servir de guide touristique à Adrien Joveneau.

4. Antoine Delie, Mariam Alard et la Muchosa.

Après l’effort, le réconfort! À partir de 16h, le site de départ et d’arrivée sera en effervescence avec le concert d’Antoine Delie (ancien candidat de The Voice), précédé d’un cover band. Au ravitaillement, l’animation sera assurée par un groupe qui joue de la muchosa. Une cornemuse qui, si la légende dit vrai, est née à Popuelles."C’est un clin d’œil intéressant à l’histoire du village",estime Nicolas Gustin, responsable de l’organisation interne à la commune de Celles. Les animations se termineront à 18h,"mais Molenbaix assure les prolongations avec les Montgolfiades; les participants du RAVeL pourront prolonger leur halte dans l’entité", conclut Michaël Busine.