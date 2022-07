Celles : Gustave Samain à l'honneur

" Nous l’aimons beaucoup. Il n’a jamais ménagé ses efforts et ses idées pour faire avancer nos objectifs avec des idées progressistes saisissantes, parfois ", indiquent les membres du CCA de Celles. Cependant, il faut parfois se faire une raison. " Gustave ne reviendra plus siéger parmi nous, sa santé étant fortement défaillante. Nous serions si fiers de fêter son centenaire que nous évoquions en boutade, devant son sourire malicieux plein de connivence. En commençant chaque réunion, nous prenons des nouvelles selon les visites qui lui ont été rendues par l’un ou l’autre membre. Lors de notre dernière réunion, nous avons voulu lui témoigner notre souvenir cordial et chaleureux. Courage Gustave, nous te savons merveilleusement entouré, sois assuré de notre profonde amitié ", conclut le comité du CCA de Celles pour leur membre historique.