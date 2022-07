Celles : bien plus de vert dans le cimetière

L’attente a pris fin vendredi dernier, comme prévu. La commune bénéficie d’un subside BiodiverCité pour concrétiser une politique de verdurisation qui se matérialise au rythme de la nature, à Celles."L e cimetière de Velaines a lancé cette transition il y a deux ans.C’était désormais à Celles de passer au vert, " indique le bourgmestre sur place.

Malgré les fortes chaleurs et des précipitations presque inexistantes ces deux derniers mois, le contraste est saisissant. Terminé le cadre morne et grisâtre de ce lieu de recueillement. Le vert saute aux yeux, même en dépit de la canicule! " On sait que les différentes annonces concernant la réouverture ont créé un peu de frustration.Mais on ne voulait pas gâcher le travail du service environnement dans l’embellissement de ce cimetière en rouvrant trop tôt ", poursuit Michaël Busine.

«Avant, on pulvérisait»

À de rares exceptions (lors de la Fête des Mères, par exemple), les portes du cimetière sont donc restées fermées.

Facilement décelable, le boulot des hommes de terrain était clair: faire oublier le fait que les cimetières sont d’anciennes terres polluées. " Avant, on ne cherchait pas à comprendre, on pulvérisait. Parfois de manière intensive ", se souvient le bourgmestre cellois.

Avec le virage zéro phyto pris par la Région wallonne, chaque commune a dû réinventer la gestion de ses cimetières. " Dans l’entité, on a suscité une vraie discussion pour revaloriser ces lieux.En tant que commune rurale, on a pris le pari de verduriser, d’en faire un lieu propice à la biodiversité, un lieu de vie en somme. Pour notre service environnement, ça représente évidemment plus de travail.Mais le jeu en vaut la chandelle. "

À Celles, fleurs et parcelles enherbées côtoient des zones plus minérales. " Une vaste campagne d’exhumation aura lieu au printemps 2023. De nombreuses tombes ne sont plus entretenues depuis des décennies. On les remplacera par un nouvel espace voué notamment aussi aux incinérations. "

Cette réorganisation reste propre au cimetière de Celles… pour le moment.

À terme, les cinq autres lieux de repos suivront le même chemin.Le bourgmestre annonce un " plan sur dix ans" et précise que des investissements importants devront être faits pour sauvegarder ces endroits. "À Pottes, un mur s’est effondré.Si on veut éviter cela ailleurs, on doit aussi réhabiliter les enceintes et pas seulement l’intérieur.Il faut s’attendre à des coûts importants ", conclut Michaël Busine.