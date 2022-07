La maison de village de Velaines (enfin) sur les rails

Le bourgmestre de Celles espère recevoir un montant supplémentaire pour boucler ce projet en gestation depuis plusieurs années. L’ancien maïeur et conseiller de l’opposition Yves Willaert s’était d’ailleurs régulièrement inquiété de ne pas voir de mouvement autour de ce dossier ces derniers mois. " Il n’est pas abandonné ", répondait l’échevine Axelle Chantry en mai dernier. Il semble même en très bonne voie avec le subside issu de la Région wallonne (sur proposition de Céline Tellier, ministre de la Ruralité).Le bourgmestre l’avoue lui-même: " plus rien n’empêche la commune d’avancer et de concrétiser ce dossier. "

Reste que les autorités celloises auront une décision à prendre.Faut-il partir en croisade pour recevoir une enveloppe plus conséquente pour combler les 400000 euros de différence entre l’estimation de départ et la dernière en date?Ou combler la différence sur fonds propres, par le biais d’une modification budgétaire. Les propos de Michaël Busine laissent filtrer un indice. " La première fois qu’on évoquait la possibilité d’installer une maison de village à Velaines, c’était il y a bientôt dix ans.Ici, tous les feux sont au vert. Enfin diront certains, donc il ne faut plus tergiverser et passer à la vitesse supérieure. "

La commission locale de Développement rural se prononcera fin août sur ce dossier. Ensuite, il sera temps de passer à l’action…