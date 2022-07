" Nos voisins ont entendu des portières claquer et des individus parler, alors que je venais de m’absenter pour rejoindre mon épouse ", explique Timothée. Le jeune homme n’a pas de preuve. Juste la désagréable impression et la parfaite certitude que Titeuf n’a pas disparu par enchantement." C’est inconcevable d’imaginer que quelqu’un a pu avoir l’esprit assez tordu pour voler un paon ", poursuit l’intéressé.Et pourtant…

La paonne blanche a disparu le mardi 12 juillet.Depuis, le couple perd peu à peu espoir de la retrouver vivante, en dépit du caractère voyant de l’animal.Un paon blanc, ça ne court pas les rues, c’est même assez rare et ça sait se faire entendre! " C’est peut-être la raison qui a poussé ses ravisseurs à l’enlever ", estime Timothée.

Les Cellois sont désemparés et ont lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux." Titeuf, c’est une femelle d’une semaine que l’on a récupérée en souffrance. On est très attaché à elle, parce qu’elle était vouée à une mort certaine si on n’avait pas pris la décision de la recueillir. Sur les trois paons qui vivent sur notre terrain, elle est de loin la moins farouche. C’est un membre à part entière de notre foyer.Elle ne peut pas se passer de notre compagnie. "

Une caractéristique qui parachève l’argumentaire de Timothée." Titeuf n’a pas fugué, on l’a subtilisée ", conclut l’intéressé.

Si vous avez aperçu une paonne blanche dans l’entité de Celles, contactez le 0492/80.04.52