Canicule: des appels systématiques aux personnes vulnérables ou isolées à Celles (vidéo)

Mardi matin, 10 heures.Le mercure atteint déjà un seuil critique pour la journée la plus chaude de l’été (jusqu’à présent).

Dans les locaux du CPAS de Celles, les assistantes sociales composent avec l’arrivée de réfugiés qu’il faut loger rapidement. En parallèle, elles doivent également s’assurer qu’aucun citoyen de l’entité n’est laissé en situation délicate pendant ce pic de chaleur." Dans nos données, nous avons une liste des 65 ans et + et des personnes dont la santé est fragile. 25 d’entre elles nécessitent un suivi ", indique Alain Huvenne, le président du CPAS.

En cette période, l’institution émet une attention toute particulière aux personnes vulnérables, un peu comme lors du confinement. Seul changement? La canicule a remplacé le covid (pas encore éliminé d’ailleurs). " Des besoins en eau, en vivres ou même le taxi social: on fait en sorte que ces personnes ne manquent de rien. Pas même d’un petit mot bienveillant ou d’une petite pensée pour les aider à affronter la canicule ", reprend Deborah Vinchent.

«Rien à signaler»

Le point fort de ces assistances sociales, c’est évidemment de connaître les besoins des aînés qui vivent seuls chez eux ou qui sollicitent déjà le CPASpour l’une ou l’autre mission en temps normal." Rien à signaler pour Madame Vandecasteele. Tout va bien ", indique l’assistance sociale après avoir raccroché." C’est souvent le cas lorsqu’on appelle.S’il y a un souci urgent, ce sont eux qui nous passent un coup de fil. "

©EdA

Le CPASne fait d’ailleurs pas cavalier seul, mais travaille avec les professionnels du monde de la santé et les deux maisons médicales de l’entité pour amortir les effets dévastateurs de cette vague de chaleur." On livre encore des repas en juillet et en août.Donc le contact avec nos bénéficiaires n’est pas coupé.Ces services ne prennent jamais de pause, comme le taxi social d’ailleurs ", poursuit Alain Huvenne. " On espère désormais que les fortes chaleurs vont s’estomper.On peut affronter trois ou quatre jours à plus de 30-35°c. Mais pas un mois complet.. "

La liste n’est pas fermée et toute personne qui voudrait en faire partie peut encore s’inscrire au CPAS de Celles par téléphone au 069/ 45 45 14 ou par mail à nfo@cpascelles.be.