Son histoire à Escanaffles vient de prendre fin. La religieuse a profité de chaque seconde au contact des enfants, dans une école et un village qui n’ont plus aucun secret pour elle." Ces derniers jours sont très émouvants pour moi ", expliquait la religieuse mi-juin.

En douce, les élèves ont appris une chanson des Kids United pour lui chanter a capella, avant de lui offrir quelques victuailles pour ne pas la voir partir à Ypres (rejoindre un couvent) les mains vides. Fleurs et pralines ont précédé une autre surprise.

Grâce à un appel diffusé sur les réseaux sociaux, l’école libre Sainte-Famille a récolté de nombreux messages et photos souvenirs d’anciens élèves passés par Escanaffles. " Ils se souviennent tous de Sœur Cécile, même ceux qui étaient élèves il y a plusieurs décennies ", indique la directrice Emmanuelle Tambour. Certains anciens sont venus lui dire de vive voix.

" Hier encore, sœur Cécile, vous aidiez à toute activité de l’école: l’accueil, la présence, les repas du midi, la surveillance, l’entretien du jardin et la fancy-fair. Vous ne représentez pas seulement l’histoire vivante de notre école, vous êtes sa force infaillible. Il n’y a pas de formule plus vraie et plus appropriée pour vous définir ", témoignait la directrice. Enseignant, Monsieur Sascha poursuivait: " On vous fait une promesse, celle de faire vivre l’esprit de la Sainte-Famille encore longtemps car la Sainte-Famille, c’est vous. " Une promesse suivie d’une autre, celle de la religieuse cette fois-ci: " J’ai vécu les 3/4 de ma vie ici.Vous occuperez les 3/4 de mon cœur désormais. "

À 88 ans, sa vie s’écrit désormais dans le couvent de la Sainte-Famille à Ypres, auprès d’autres nonnes.