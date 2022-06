Les finances du CPAS sont au vert mais son président «s’attend à des jours difficiles»

Notons d’abord un boni comptable de 254.000 euros et un boni budgétaire de 247.000 euros au service ordinaire, dont 85.000 et 78.000 uniquement sur l’année 202. Les recettes s’élèvent à 7,29 millions d’euros, intégrant l’intervention communale de 589.000 euros. Quant aux dépenses, elles sont chiffrées à 7,21 millions d’euros. Le poste le plus coûteux reste de loin les dépenses de personnel (4,64 millions d’euros et 64% du montant global). Si les recettes ont augmenté de plus d’un million d’euros entre 2018 et 2021, la hausse des dépenses est légèrement inférieure, puisqu’estimée à 940.000 euros environ. Le taux de réalisation du budget s’élève à 99% pour les recettes et 97% pour les dépenses.