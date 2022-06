Celles: 3,1 millions d’euros pour donner une seconde jeunesse à sept voiries de l’entité

«Pas d’oubliés mais des priorités»

Le deuxième projet concerne la liaison cyclable entre Pottes et Escanaffles (rue Pont à l’Haye) , sur un tronçon de 3,3 kilomètres. " Le coût est estimé à 200.000 euros ", poursuit le bourgmestre. La liste reprend aussi la rue du Becquereau (Escanaffles) , mais dont l’urgence est relative contrairement aux autres voiries.

Dans le PIC et le PIMACI 2022-2024, la commune espère aussi y intégrer la rue de la Gare, à Pottes. " Dans sa zone la plus abîmée, la chaussée est large mais en mauvais état ", estime le maïeur. Les coûts sont estimés à 501.000 euros.

À Molenbaix , les autorités celloises ont ciblé la rue des Chênes , sur un tronçon de 900 mètres, également en piteux état (coûts estimés à 314.000 euros). Enfin, les deux plans d’investissement reprendront prochainement la rue des Vallées à Pottes sur une longueur de 1.800 mètres (397.000 euros de coûts) et la rue Bas-Hameau, à Velaines . À cet endroit, les travaux concernent le réseau d’égouttage et les fossés et seraient entièrement pris en charge par la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau), montant estimé à 186.000 euros.

En bref, le budget total pour donner une seconde jeunesse à ces sept dossiers est estimé à 3,1 millions d’euros. Et les subsides du PIC et du PIMACI s’élèvent à 431.000 euros pour le premier plan et 629.000 pour le second. " Pourra-t-on faire le reste sur fonds propres? " s’interroge le bourgmestre.

Les autorités devront peut-être laisser de côté l’un ou l’autre projet, au détriment d’autres plus urgents. " Ici, 10 kilomètres de voiries sont concernés. On en compte 160 sur notre territoire. On ne peut pas tout faire d’un coup. Il n’y a pas d’oubliés, mais il y a des priorités ", conclut l’échevin Jean Delestrain.